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Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi - Son Dakika

Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi

28.01.2022 16:19
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Bodrum Adliye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içinde hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi.

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Bodrum Adliye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içinde hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi. Sevenlerinin göz yaşları Girik'in cenazesinde sel oldu.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik'in cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından Bodrum'a gönderildi. Fatma Girik'in cenazesi, binlerce kişinin katılımı ile Bodrum Belediye Meydanı'nda bulunan Adliye Camii'nde Öğle Namazı'na müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alınması için Torba Mahallesi'ndeki evine getirildi. Evinde helallik alınmasının ardından Girik'in cenazesi Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına sevenlerinin gözyaşları içerisinde defnedildi.

Cenaze törenine, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Fatma Girik'in sanatçı arkadaşları, sevenleri ve binlerce vatandaş katıldı.

"Bodrum'u çok severdi"

Cenaze töreninde konuşan Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, "Ablam Bodrum'u çok severdi" diyerek ölümüyle ilgili süreçleri bahsetti. Günay Girik konuşmasının devamında "Bodrum'u çok sevdiği için hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına gömülecek" diye konuştu.

"Sevdiğimiz birini kaybettik"

Sanatçı Bora Gencer, çok üzgün olduğunu belirterek, "Aynı dizide kendisiyle rol almıştık. Onunla tanışma fırsatına nail oldum. Çok sevdiğimiz birini kaybettik. Nurlar içinde yatsın" dedi.

"Beraber çalışma fırsatım oldu"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Fatma Girik'in çok sevdiği bir sanatçı olduğunu, kendisinin milletvekili olduğu dönemlerde Fatma Girik'in belediye başkanı olduğunu, kendisiyle çalışma fırsatı bulduğunu ifade etti.

"Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşayacak"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yaptığı açıklamada içinin buruk olduğunu belirterek, "Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Ben de zaman zaman Torba'daki evinde kendisini ziyaret ederek, sohbet ederdim. Herhangi bir isteği olup olmadığını sorardım. Tabi benim de içim buruk. Önemli olan hoş seda bırakabilmek. Onu unutmayacağız. Bodrum'da ismini yaşatmak için Torba'da bir parka ve yaşadığı sokağa ilk meclis toplantısında ismini vereceğiz" dedi. - MUĞLA

Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi

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Fatma Girik, Memduh Ün, Cenaze, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi - Son Dakika Magazin


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