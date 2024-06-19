Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı

Geniş Video İzle

Bir süredir verdiği kilolarla konuşulan Demet Akalın, saçlarını da sarıya boyattı. Yeni imajıyla sahneye çıkan Akalın'ın dekolteli sahne kıyafetini görenler, daha önce söylediği ''Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor. Bazı şeylerin dozu kaçtı. 'Hangimiz daha çok açalım?' yarışı başladı'' sözlerini hatırlattı.

19.06.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 kilo yağ aldıran Demet Akalın bu sayede 11 kilo vermişti. Diyete devam ettiği için geçen bayram sahne almayan Akalın, bu bayram sahalara döndü.

Çınarcık'ta sahne alan Demet Akalın, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. Kalabalık bir seyirci kitlesine seslenen Akalın'ın sahne kıyafeti dikkat çekti. Spor bir kombin tercih eden şarkıcının tarzından çok dekoltesi konuşuldu. Sosyal medyada yorum yapanlar, Akalın'ı kendi sözleriyle vurdu.

Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı

"BAZI ŞEYLERİN DOZU KAÇTI"

Ünlü şarkıcı daha önce kıyafetleriyle ilgili bir yoruma, "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor. Bazı şeylerin dozu kaçtı. 'Hangimiz daha çok açalım?' yarışı başladı" şeklinde karşılık vermiş ve artık yaşı ilerlediği için açık kıyafetler tercih etmediğini söylemişti.

Demet Akalın'ın bu sözlerini hatırlayanlar, son sahnesindeki kıyafet seçimini görünce şöyle yorumlarda bulundu;

Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın\'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı

Demet Akalın, Sanat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:43 Hizbullah’tan İsrail saldırılarına misilleme Askerlerin toplanma alanını vurdular Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
08:45 Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale’de yangının ilerlemesi durduruldu Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
08:38 AK Parti’de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model Artık daha görünür olacaklar AK Parti'de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model! Artık daha görünür olacaklar
08:18 Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım Arda Güler, kendi golünü izledi Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım! Arda Güler, kendi golünü izledi
08:11 Tehdit, yasak aşk, rüşvet Kadın hakimle ilgili skandal iddialar Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar
10:28 Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın’dan ilk sahne Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
09:49 Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı
09:41 Otoyolu cehenneme çeviren kaza Ekipler tam 5 saatte söndürebildi Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Ekipler tam 5 saatte söndürebildi
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
08:06 Arda Güler’in muhteşem golüne Real Madrid’in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi Arda Güler'in muhteşem golüne Real Madrid'in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi
04:47 Usul usul yaklaştıkları baba ile oğluna kurşun yağdırdılar Usul usul yaklaştıkları baba ile oğluna kurşun yağdırdılar
00:13 Rize’de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı
23:45 Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’ye gitti Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti
23:35 İsrail, Lübnan’a yönelik operasyonel planı onayladı İsrail, Lübnan'a yönelik operasyonel planı onayladı
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 11:01:07. #1.12#
SON DAKİKA: Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement