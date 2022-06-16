Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı - Son Dakika
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Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı

16.06.2022 07:38

Geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanma kararı aldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hancı, "Yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik" dedi.

Türkiye'de en çok abonesi bulunan YouTube kanallarından biri olan Kafalar grubunun üyelerinden Bilal Hancı, geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturduğu Esin Çepni boşanma kararı aldı.

"DENEDİK AMA DÜZELTEMEDİK"

Bir süredir boşanacağı yönünde haberler çıkan Hancı, dün sosyal medya hesabı Instagram'da açıklama yaptı. Haberlerin doğru olduğunu söyleyen Hancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi ve güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık."

Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı

"HER ZAMAN KALBİMDE KALACAKSIN"

"Siz sevgili bizi seven tanıyan insanlara da bu açıklamayı yapma gereği duydum umarım ikimizinde bundan sonraki hayatı çok mutlu geçer . Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim, bana kattığın her şey için çok teşekkürler her zaman kalbimde kalacaksın."

Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı

ESİN ÇEPNİ: EVLİLİĞİMİZİ HER İKİ TARAFIN MUTLULUĞU İÇİN SONLANDIRIYORUZ

Esin Çepni ise Instagram hesabından yaptığı ayrılık açıklamasında "Kararı almak kadar açıklamak da zormuş meğerse. Ne kadar yazıp sildiğimi bir bilseniz... Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik. Elbette sürecin her detayına sahip olan sizlerle de bu kararımızı paylaşarak belki bir nebze anlayışınızı bekledik. Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağım bilmesini isterim" dedi.

Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı
Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı
Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı
Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı
Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı
Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı
Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı
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Son Dakika Magazin Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı - Son Dakika


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