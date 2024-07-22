Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı - Son Dakika
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Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, gönlünü milli futbolcu Doğan Alemdar'a kaptırdı. Çiçeği burnunda aşıklar yurt dışında birlikte görüntülendi.

22.07.2024 12:27
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Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran ve milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Bilic, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Bir süredir yalnız olan Bilic, milli futbolcu Doğan Alemdar ile aşk yaşamaya başladı.

Son olarak rapçi Çakal ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalayan Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar ile Instagram'dan takipleşmeye başladı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikili, önceki gün baş başa gittikleri Belgrad'da görüntülendi. Çift, ilişkileri hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Bilic ve Alemdar arasındaki boy farkı da dikkatlerden kaçmadı.

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Son Dakika Magazin Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı - Son Dakika

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