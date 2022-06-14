Çektiği makyaj videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Can Maxim Mutaf'tan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi aldı. Birkaç gündür yurt dışında olan çiftin evlendiği ortaya çıktı.
Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, Eyfel Kulesi'nin önünde mini gelinliğiyle pozlar verdi. Eşiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan fenomen, "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın..." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi - Son Dakika