Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi - Son Dakika
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Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi

14.06.2022 08:16
Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi

Uzun bir süredir birlikte olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, dün Paris'te nikah masasına oturdu. Eyfel Kulesi'nin önünde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan fenomen, 3 gün düğün yapacaklarını duyurdu.

Çektiği makyaj videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Can Maxim Mutaf'tan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi aldı. Birkaç gündür yurt dışında olan çiftin evlendiği ortaya çıktı.

3 GÜN EĞLENCE YAPACAKLAR

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, Eyfel Kulesi'nin önünde mini gelinliğiyle pozlar verdi. Eşiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan fenomen, "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın..." ifadelerini kullandı.

İşte nikah kıyan gelin ve damattan ilk kareler...

Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi
Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi
Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi
Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi
Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi
Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi
Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi
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Son Dakika Magazin Fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf, Paris'te evlendi - Son Dakika


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