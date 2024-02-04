 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Feraye ve Ateş, Ömer ve Şermin'in Yemek Davetinde El Ele - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Feraye ve Ateş, Ömer ve Şermin'in Yemek Davetinde El Ele

Feraye ve Ateş, Ömer ve Şermin\'in Yemek Davetinde El Ele

Ömer ve Şermin'in düzenlediği yemek davetine katılan Feraye ve Ateş, geceye damga vurur. Yaman, Feraye'ye hesap sorar. Ateş, Feraye'yi oynamaya zorlar ve Güneş'e açıklama borçlu olduğunu söyler. Ateş'in elindeki Yaman'ın itiraf videosunu bulmak için beklenmedik birinden yardım alır. Kamuran, Gülsoy ailesinin başına gelenleri öğrenmek ister ve aile arasında zorlu bir yüzleşme yaşanır. Ateş, şirketi ele geçirmek için kozlarını oynar ancak Yaman tarafından hüsrana uğrar. Gülfem'in kafasında Ateş ve Feraye evliliğiyle ilgili soru işaretleri oluşurken, yaşanan olaylar herkesi şaşırtır. Yaman, annesine olanlardan Ateş'i sorumlu tutar ve gizli bilgiyi kullanmaya karar verir.

04.02.2024 00:11  Güncelleme: 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23.Bölüm Özeti:

Ömer ve Şermin için düzenlenen yemek davetine el ele katılan ve bir çift gibi görünen Feraye ve Ateş, geceye damgasını vurur. Yaman dayanamaz ve Feraye'ye tüm bu olanlar için hesap sorar.

Feraye'yi oynamaya zorladığı evlilik oyunundan sonra Güneş'e bir açıklama borçlu olan Ateş, ona karşı ikili oynar. Feraye'nin Ateş'e tamamen boyun eğmek ve Yaman'dan vazgeçmek gibi bir niyeti yoktur.

Ateş'in elindeki Yaman'ın itiraf videosunu bulmak ister. Bunun için beklenmedik birinden yardım alır.

Büyük Hala Kamuran, Gülsoy ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyince aile arasında zorlu bir yüzleşme yaşanır. Kamuran kontrolü ele almak ister.

Şirketi ele geçirmek için tüm kozlarını oynayan Ateş, Yaman tarafından hüsrana uğrar.

Ateş ve Feraye evliliğine dair Gülfem'in kafasında soru işaretleri oluşur. Bu durumun üstüne giderken Gülfem'in başına gelenler herkesi şoka uğratır.

Annesine olanlardan Ateş'i sorumlu tutan Yaman, Ateş'le ilgili elindeki gizli bilgiyi kullanmaya karar verince işler oldukça karışır.

Kaynak: Magazinkolik

Sizin düşünceleriniz neler ?

Güneş, Televizyon, Dizi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Feraye ve Ateş, Ömer ve Şermin'in Yemek Davetinde El Ele - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 00:56:24. #1.11#
SON DAKİKA: Feraye ve Ateş, Ömer ve Şermin'in Yemek Davetinde El Ele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement