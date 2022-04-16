Ferdi Tayfur... İSTİNAT DUVARI CEZASI! - Son Dakika
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Ferdi Tayfur... İSTİNAT DUVARI CEZASI!

16.04.2022 17:56
Ferdi Tayfur... İSTİNAT DUVARI CEZASI!

Ferdi Tayfur, Sarıyer'deki villasının eskiyen istinat duvarını yeniletip eksik ücret ödediğini iddia eden Aksu Grup Gıda şirketin açtığı davayı kaybetti. Ferdi Tayfur, şirkete 24 bin 900 lira ödeme yapacak.

Ferdi Tayfur 2017 Ekim-Kasım aylarında Sarıyer'deki villasının eski istinat duvarının yenilenmesi için inşaat şirketiyle anlaştı.

Taraflar arasında anlaşmazlık yaşanınca inşaat firması işi bıraktı.

Bunun üzerine sadece istinat duvarının kesim işini yapması gereken Aksu Grup, işin tamamını bitirdi.

EKSİK ÖDEME

Şirket, 21 metre uzunluktaki kesimi ve yeniden inşası için 55 bin lira harcandığını, Ferdi Tayfur'un kendilerine 30 bin lira, işi bırakan inşaat şirketine 10 bin lira olmak üzere 40 bin lira ödeme yaptığını ileri sürdü.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Aksu Grup ise yüzde 18 KDV ile birlikte 64 bin 900 liralık ödeme talep etti. Ancak Ferdi Tayfur istinat duvarının yapımının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen 24 bin 900 liralık ödemeyi yapmadı.

Bunun üzerine Aksu Grup, Ferdi Tayfur hakkında icra takibi başlattı.

FERDİ TAYFUR DAVAYI KAYBETTİ

Borcu olmadığını belirten Tayfur ise icra takibini durdurdu.

Aksu Grup'un avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptalini ve icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep etti.

Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek Ferdi Tayfur'un 24 bin 900 lira ödeme yapmasına karar verdi.

Sanatçı Ferdi Tayfur 'İstinaf duvarı' davasını kaybetti

Ferdi Tayfur şirkete 24 bin 900 TL ödeyecek.

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Kaynak: Magazinkolik

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