Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti - Son Dakika
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Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti

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Ferdi Tayfur bir süredir sorunlar yaşadığı kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

29.08.2024 07:49  Güncelleme: 08:22
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıcılığı bırakarak kendi kıyafet mağazasını açan kızı Tuğçe Tayfur ile arası açıldı. Haziran ayında ikinci çocuğunu kucağına alan kızına resti çeken usta sanatçı, soyadını kullanmaması için harekete geçti.

"SOYADIMI KULLANMASIN, ŞARKILARIMI SÖYLEMESİN"

Kızının düğününe dahi katılmayan ve bu süreçte gözlerden uzak hayatına devam eden Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini belirtti. Tayfur'un avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz."

Tayfur, avukatının açıklamasını Instagram hesabından yayınlayarak "Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur\'a soyadını kullanmaması için resti çekti

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Aa: soyadı sadece sana ait degilki 22 8 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: baba sana hiç yakıştıramadım 15 4 Yanıtla
  • Turgay Aykac: Konuşmaya dermanin kalmamış,hastalık bitirmiş bu halde bu yaşta düşündüğün şeye bak ya sabir 17 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Allah kimseyi elden ayaktan düşürmesin zor bi şey 17 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: Dünyaya getirirken iyi ....babalık zor geliyor.. 13 1 Yanıtla
  • Burak ÖZSARAÇ: Bunadı herhalde aran bozuldu diye kızının soy adını kullanmasına nasıl karışabilirsin 12 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Soyadını kullanmakla kalmayacaklar doldurduğun küpleri dibine kadar da sıyıracaklar hiç sen canını sıkma bu dünyanın kuralı bu... 4 0 Yanıtla
  • Aylin Bayraktar Kaya: çok ayıp yaptığı kızın soy adını almaya ne hakkı var ben kendi soy adım.kullaniyorum ozaman dünyaya çocuk getirmeyeceksin 3 0 Yanıtla
  • Alper Çelik: toprağa gireceksin neredeyse soyadını kullansa ne olur , kullanmasa ne olur 0 0 Yanıtla
  • Osman Bicer: Baba böyle diyorsa vardır bir bildiği… 0 0 Yanıtla
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