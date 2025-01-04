Ferdi Tayfur\'un cenazesinde izdiham

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2. dalga operasyon sonrası Yenidoğan soruşturmasında bir fezleke daha

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. AKM'deki törenin ardından sanatçının cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

AZ KALSIN TABUTU DÜŞÜRÜYORLARDI

Katılımın yoğun olduğu cenazede zaman zaman izdiham yaşandı. Siyasilerin ve sanat dünyasından birçok isim katıldığı cenaze namaz sonrası yaşanan izdiham esnasında usta sanatçının tabutu da büyük tehlike atlattı.

CENAZE BAŞINDA KAVGA ETTİLER

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı arasında kavga çıktı. Necla Nazır, yaşanan gerginlik sonrası kızı Tuğçe Tayfur'u sakinleştirmekte zorlandı.