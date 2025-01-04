Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham

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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un naaşı kılınan namazın ardından cenaze aracına götürülmek için omuzlara alındı. Bu esnada alandaki kalabalığın sebep olduğu izdiham nedeniyle ünlü sanatçının tabutu az kalsın yere düşüyordu.

04.01.2025 16:08
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. AKM'deki törenin ardından sanatçının cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

AZ KALSIN TABUTU DÜŞÜRÜYORLARDI

Katılımın yoğun olduğu cenazede zaman zaman izdiham yaşandı. Siyasilerin ve sanat dünyasından birçok isim katıldığı cenaze namaz sonrası yaşanan izdiham esnasında usta sanatçının tabutu da büyük tehlike atlattı.

Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham! Tabutu yere düşürüyorlardı

CENAZE BAŞINDA KAVGA ETTİLER

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı arasında kavga çıktı. Necla Nazır, yaşanan gerginlik sonrası kızı Tuğçe Tayfur'u sakinleştirmekte zorlandı.

Ferdi Tayfur\'un cenazesinde izdiham

Ferdi Tayfur, Magazin, Ünlüler, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Sagdic:
    daha cenazede bile nasıl davranılması gerektiğini bilmeyen toplum olduk. lafla peynir gemisi yürütüyoruz başka hicbiraey yok 9 3 Yanıtla
  • Vadaa:
    ne yere düşmesi yaa algı işiniz gücünüz makarna kafa haber 3 5 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Kor olunce badem gozlu olurmus ayip sevmek bu degil 5 1 Yanıtla
  • Ecem Bayram:
    mekanın cennet olsun ferdi baba 5 0 Yanıtla
  • Hakan Topcu:
    Adamı maskara ettiniz lan.. Biri küfreder birileri kavga eder ayıp ya ayıp nasıl insanlarsınız.. 4 1 Yanıtla
  • Ferhat Çelik:
    acaba hastayken ziyaretine gimseler gittimi diye düşünüyorum ölüm doşeyindeyken neden kimse ziyaretine gitmedi 1 0 Yanıtla
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