Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. AKM'deki törenin ardından sanatçının cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.
Katılımın yoğun olduğu cenazede zaman zaman izdiham yaşandı. Siyasilerin ve sanat dünyasından birçok isim katıldığı cenaze namaz sonrası yaşanan izdiham esnasında usta sanatçının tabutu da büyük tehlike atlattı.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı arasında kavga çıktı. Necla Nazır, yaşanan gerginlik sonrası kızı Tuğçe Tayfur'u sakinleştirmekte zorlandı.
Son Dakika › Magazin › Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)