Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga

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Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un tabutunun başına gelen kızı Tuğçe Tayfur, usta sanatçının yeğeni olduğu öğrenilen bir kadının tepkisiyle karşılaştı. İkili arasında yaşanan küfürlü kavga, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

04.01.2025 14:59
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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un vefatı hayranlarını yasa boğdu. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından naaşı cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilen usta sanatçının tabutunun başında istenmeyen olaylar yaşandı.

Sanatçı Ferdi Tayfur için bugün saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlendi. Törende Tayfur'un naaşı, kürsüye getirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Radyo programcısı Mehmet Akbay başta olmak üzere sanat camiasından bir çok isim ile yüzlerce vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından Tayfur'a katılımcılardan helallik alındı. Tayfur'un cenazesi daha sonra Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü.

TABUTUN BAŞINDA KÜFÜRLEŞTİLER

Ferdi Tayfur'la arasının açık olduğu bilinen kızı Tuğçe Tayfur, cami bahçesine gelerek babasının tabutuna dokunmak istedi. Bu esnada ünlü sanatçının yeğeni olduğu öğrenilen bir kadın, Tuğçe Tayfur'a "O gelmeyecekti buraya... Onun yüzünden öldü" diyerek çıkıştı. İkili arasındaki kavganın küfürleşmeye kadar varması üzerine çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

SOYADI YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

Kızının düğününe dahi katılmayan ve bu süreçte gözlerden uzak hayatına devam eden Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini belirtmişti. Babasının talebi üzerinden avukatı aracılığıyla yapılan açıklamayı yayınlayan Tuğçe Tayfur, "Tayfur soy ismini bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" diyerek sitem etmişti.

AKM'deki törenden kareler:

Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur\'un tabutunun başında küfürlü kavga

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Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Adem GS:
    hayırsız evlat Tuğçe . ferdi baba sana soyismini bile yasakladı... 93 28 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    evlat değil tam bir baş belası. Allah sanada çektirsin tuğçe 55 30 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    off off cenazeden sonra miras kavgaları çıkacağa benziyor sanki işler karışık biraz ferdi baba yerinde huzur içinde yatsın adamin kemiklerini sızlamayan kadinlar 41 5 Yanıtla
  • poyraz can:
    Yaşarken bile saygıları yok kalmışki ölünce mi saygı duyacaklardı. besle kargayı oysun gözünü 35 9 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Hani kızı cenazeye gitmesine doktoru izin vermemişti 24 6 Yanıtla
  • Murat:
    Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar. oraya gelen kalabalığın hepsi saf ferdi tayfur sevgisinden orada. tabutun başında duranlar ise şimdiden mal mülk düşünüyor onun getirdiği stres ile kavga ediyorlar 24 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ne insanlar var saygisizlar ne olcak arkada olsan 17 4 Yanıtla
  • Elif Karakaş Patlar:
    iki taraflı düşünmek lazım o baba oda evlat hoşgörü önemli kimse dolduruşa gelmesin ?? 13 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yılları acılarla, ferhatin annesini kısa metrajlarla doldurmayalim 9 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sorunlu 5 0 Yanıtla
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