Ferdi Tayfur\'un tabutunun başında küfürlü kavga

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un vefatı hayranlarını yasa boğdu. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından naaşı cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilen usta sanatçının tabutunun başında istenmeyen olaylar yaşandı.

Sanatçı Ferdi Tayfur için bugün saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlendi. Törende Tayfur'un naaşı, kürsüye getirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Radyo programcısı Mehmet Akbay başta olmak üzere sanat camiasından bir çok isim ile yüzlerce vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından Tayfur'a katılımcılardan helallik alındı. Tayfur'un cenazesi daha sonra Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü.

TABUTUN BAŞINDA KÜFÜRLEŞTİLER

Ferdi Tayfur'la arasının açık olduğu bilinen kızı Tuğçe Tayfur, cami bahçesine gelerek babasının tabutuna dokunmak istedi. Bu esnada ünlü sanatçının yeğeni olduğu öğrenilen bir kadın, Tuğçe Tayfur'a "O gelmeyecekti buraya... Onun yüzünden öldü" diyerek çıkıştı. İkili arasındaki kavganın küfürleşmeye kadar varması üzerine çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

SOYADI YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

Kızının düğününe dahi katılmayan ve bu süreçte gözlerden uzak hayatına devam eden Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini belirtmişti. Babasının talebi üzerinden avukatı aracılığıyla yapılan açıklamayı yayınlayan Tuğçe Tayfur, "Tayfur soy ismini bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" diyerek sitem etmişti.

AKM'deki törenden kareler: