Ferdi Tayfur\'a yeğeninden duygusal veda: Ailecek sefil olduk

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı Ferdi Tayfur, ölümüyle sevenlerini yasa boğdu.

Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene yeğeni Aydoğan Tayfur da katıldı. Magazin Burada muhabiri Samet Aday'a açıklamalar yapan Tayfur, "Vefat ettiği günden bu yana ailecek sefil olduk. Çok kötü bir kayıp oldu bizim için ve Türk milleti için" dedi.

Aralarındaki küskünlüğün sorulması üzerine Tayfur, bu küslüğün de son bulduğunu ve acılarının derin olduğunu söyledi.