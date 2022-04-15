Ferhat Göçer - Recep Ergül... İKİ BAŞKANDAN DEV İŞBİRLİĞİ! - Son Dakika
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Ferhat Göçer - Recep Ergül... İKİ BAŞKANDAN DEV İŞBİRLİĞİ!

Son Güncelleme: 15.04.2022 14:35

Uluslararası Söz Yazarları ve Bestekârlar Konfederasyonu (CISAC) tarafından üyelikten ihraç edilen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) yeniden CISAC 'a alınmak için güçlerini birleştirdi.

Haber; Hayati ARIGAN

İki meslek birliği, her konuda birlikte hareket etme kararı alarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende işbirliği protokolü imzaladı.

10 YILLIK ANLAŞMAZLIK SONA ERDİ

Türkiye'nin en büyük musiki eser sahipleri birliği olan MESAM ve MSG, yaklaşık 10 yıldır fikir birliği çatışması yaşıyordu.

İki kurum arasında yaşanan anlaşmazlıklar Recep Ergül'ün MESAM Başkanlığına, Ferhat Göçer'in ise MSG Başkanlığına seçilmesiyle birlikte çözülmeye başladı.

25 BİNDEN FAZLA ÜYELERİ VAR

Yaklaşık 25 binin üzerinde üyesi bulunan iki meslek birliği arasında yapılan görüşmeler sonuçlarını verdi.

İki meslek birliği, her konuda birlikte hareket etme kararı alarak, işbirliği protokolü imzaladı.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Taraflar arasındaki işbirliği protokolü Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, CISAC Avrupa Direktörü Mitko Chatalbashev ve her iki meslek birliğinin temsilcileri katıldı.

ESER SAHİPLERİNİN HAKLARI KORUNACAK

Protokol ile her iki meslek birliği dağıtım, dokümantasyon, veritaban eşleşmesinin yanı sıra, telif lisanslamasını birlikte yapacak ve tek meslek birliği gibi hareket edecek.

Böylelikle musiki eser sahiplerinin hakları daha iyi korunacak.

Üyelikten men edilen iki meslek birliğin birlikte hareket etmesini CİSAC'a yeniden üyeliğin kabulü için büyük bir adım olarak nitelendirildi.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Ferhat Göçer - Recep Ergül... İKİ BAŞKANDAN DEV İŞBİRLİĞİ! - Son Dakika


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