Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinde yer alacak - Son Dakika
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Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinde yer alacak

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Usta oyuncu Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Güler, Uğur Yücel, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı dizide çiçekçi dükkanı sahibi olan 'Hülya' karakterini canlandıracak. Dizinin 12 Haziran'da yayınlanacak olan 26. bölümüyle sezon finali yapması planlanıyor.

24.04.2024 09:21  Güncelleme: 09:35
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Birçok projede yer alan usta oyuncu Feri Baycu Güler'i Camdaki Kız'dan sonraki yeni adresi Sandık Kokusu oldu.

ÇİÇEKÇİ HÜLYA'YI OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Güler başrollerinde Uğur Yücel, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Metin Akdülger'in yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu.Güler sevilen dizide çiçekçi dükkanı olan "Hülya" rolünü oynayacak. Hülya'nın yanı sıra kızı da diziye katılacak.

Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı, Nezaket Coşkun'un yönetmen koltuğunda oturduğu sevilen dizinin 12 Haziran'da ekrana gelecek 26. bölümüyle sezon finali yapması planlanıyor.

Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı

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Son Dakika Magazin Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinde yer alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinde yer alacak - Son Dakika
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