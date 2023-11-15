Feyza Altun özel hayatı hakkında ilk kez konuştu: Kayınvalidem beni sevmediği için tartıştığım Seren Serengil\'i aradı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu yer aldığı davalarla adından söz ettiren Feyza Altun oldu. 2 yıl önce İlker Sungurlar ile nikah masasına oturan Altun, kayınvalidesi hakkında "İkimiz de birbirimizi sevmeyiz. Beni sevmediği için de Seren Serengil'i aradı" ifadelerini kullandı.

"İLKER'LE YAŞADIĞIMIZ SORUNLARDAN DOLAYI 6 YIL EVLENEMEDİK"

Evliliğinden bahseden Feyza Altun, "İlker'le 6 sene ilişki yaşadıktan sonra evlendik. Bazı sorunlar oldu, çok ayrılıp barıştık. İkimizin de ikinci evliliği, onun da bir çocuğu var. Çocuklarımızla beraber güzel zaman geçiriyoruz. Evlendikten sonra daha sakin bir hayat yaşamaya başladık. Hayatım boyunca tükürdüğümü çok yakaladım çok da güzel özür dilerim" dedi.

"SEREN SERENGİL BENİM EVLİ BİR ADAMLA BİRLİKTE OLDUĞUMU SÖYLEDİ"

Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasındaki velayet davasında karşı karşıya geldiği Seren Serengil ile tartışmasından bahseden Altun, sözlerine şöyle devam etti: "Ben Seren Serengil'i önceden sadece basından tanırdım şimdi ise arkadaşız ve çok sevdiğim biri. Seren'le kavgamız bir meseleyi kendi içinde kişiselleştirmesinden dolayıydı. Benim kişisel hayatımla ilgili bana kafa göz dalmasıyla başladı her şey. O zaman ben de ona kafa göz girmiştim. Seren benim gibi bir olaya tutuluyor. Ben de öyle olunca biz birbirimize kitlendik. Adliyede ben biriyle konuşurken Seren araya girmişti. Ben de ona siz kim oluyorsunuz da karışıyorsunuz dedim. O da ona gıcık oldu. Ben kişisel olarak söylememiştim. Sonra Seren benim eşimle ve kayınvalidemle ilgili konuştu. Benim evli bir adamla birlikte olduğumu söyledi. Ben de evli adamın ve karısının kim olduğunu ortaya çıkarmasını istedim"

"EVLİ ADAMLA BİRLİKTE OLMADIM, BENİM MİZACIMA TERS"

"Hayatımın bir döneminde evli bir adam hayatıma girdi ama ben birlikte olmadım. Ben ahlakçı biri değilim. Evli bir adamın sadakat yükümlülüğe karısınadır. Benim mizacım evli bir adamla birlikte olmaya uygun değil. Ben kıskançlıktan boğarım. Ben kesinleşmiş boşanma ilamını görmeden kimseyle birlikte olmam. Seren herkese 'metres' dediği için ona çok kızmıştım. Metres demek hakarettir. Gündüz kuşağında herkes kadınlara yükleniyor, adamlara laf söylenmiyor. Ben evli bir adamla birlikte olabilirdim ne olacak? Bana ne diyecekler ben bunu çıkıp söylerdim zaten. Toplumda bunlar yaşanırken programa çıkıp parmak sallayarak konuşulamaz. Ben yarın bir gün evli bir adama aşık olabilirim. Ne olacak?"

"KAYINVALİDEM BENİ SEVMEDİĞİ İÇİN SEREN SERENGİL'İ ARADI"

Kalaycıoğlu'nun "Senin için 'Böyle gelin düşman başına' diyorlar" demesi üzerine konuşan Altun, "Benim kayınvalidem de öyle diyordur. Beni hiç sevmez. Ben de onu sevmem. Eşimle annesinin ilişkisi beni ilgilendirmez. Seren Serengil'le tartıştığımız dönem kayınvalidem, Seren'i aramış. Ben o yüzden Seren'i arayıp konuşmuştum. Bir gece müvekkilim Deniz Uğur, çocuğundan haber alamayınca bana 'Seren'i ara ve çocuğumu sor' dedi. Başta kabul etmedim ama sonra arayıp sordum. Sonra yaşadıklarımızla ilgili Seren'le konuşmaya başladık. Ben en başında konuşmak istemiştim eğer konuşulsaydı olaylar buralara gelmezdi. Ben Seren'le konuşurken baya içimi dökmeye başladım o da sağ olsun beni ses kaydına almış. Ses kayıtlarını Seren'in paylaşmadığını biliyorum. Suç duyurularımı yapmıştım, kimin paylaştığı da ortaya çıkacak. Özel konuşmaları yayınlayarak suç işlediler sonra da beni o konuşmalardan vurmaya çalıştılar. Kayınvalidemden dolayı özel hayatımda diken üstündeydim. Ben özelimi ilk kez anlatıyorum. Eşimi seviyorum, aşkımız devam etmeseydik ayrılırdık. Bize çok çektirdiler. Bizim yaşadıklarımızdan kaotik bir dizi oldu. Beni hayatımda yıldırdılar. Eşimi o yüzden takipten çıkardım çünkü özel hayatımı paylaşmak istemiyorum. Özel hayatım beni yakıyor. Bir adamı sevip onunla beraber olmak istediğim için bana yapılmayan ve söylenmeyen hakaret kalmadı. Bunun için kayınvalidem de vardı. Ben birilerinin bir şeylerini dökmek istesem insan içine çıkamazlar."