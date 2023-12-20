Filiz Akın sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

Filiz Akın uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyor.

Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olan Akın, geçen ay da şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye yatmıştı.

Sağlığına kavuşan Filiz Akın'ın evine yakın arkadaşı Türkan Şoray gitti.

Akın o anları Instagram hesabından "Yeni bir yıla doğru. Sultan arkadaşımla yeni hafta böyle. Sevgi, dostluk dolu bir gün diliyorum" notuyla paylaştı.