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Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal'a yapılan küfüre isyan etti - Son Dakika

Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal'a yapılan küfüre isyan etti

12.12.2021 09:09
Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal'a yapılan küfüre isyan etti

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Maçın devre arasında İbrahim Erkal'ın 'Canısı' şarkısı yüzünden kavga çıkmıştı. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal da isyan etti.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Kocaelispor ile Erzurumspor maçında İbrahim Erkal yüzünden kavga çıkmıştı. Maçın devre arasında İbrahim Erkal'ın 'Canısı' şarkısı çalınca, bazı taraftarların tepki gösterdiği iddia edilmişti. Dadaşlar taraftar grubu Twitter'dan, "Dün oynadığımız Kocaelispor maçında stadyum da çalınan İbrahim Erkal şarkısına 3-5 kendini bilmez çapulcunun yaptığı terbiyesizliği tabi ki Kocaelispor camiasına mal edemeyiz ama dün yaşananlar büyük Erzurumspor camiasını üzmüştür" diye yazdı.

Erzurumspor'da Twitter hesaplarından "İbrahim Erkal onurumuzdur! O'na saygısızlık Erzurum'a saygısızlıktır. Canısı ve diğer tüm eserleriyle gurur duyduğumuz sanatçımız İbrahim Erkal, Erzurum var oldukça şarkılarıyla yaşayacaktır. Sevgisini kalbimize nakşettiğimiz ozanımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz" diye yazdı.

İbrahim Erkal'ın eşi de Instagram'dan tepki gösterdi. Filiz Erkal, "Rahmetli eşime yapılan saygısızlık beni çok üzdü... Kocaelispor taraftarı ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba çok merak ediyorum. Tabii ki sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bir şey yaparken düşünün ailesini, çocuklarını, sevenlerini empati yapın. Yaptığınız terbiyesizlik insanlık dışı davranıştır. Daha çok şey yazmak isterim de sizin gibiler onuda onur sayar" diyerek, tepki gösterdi.

Kocaelispor taraftarı da Instagram'dan açıklama yaptı.

Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal'a yapılan küfüre isyan etti
Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal'a yapılan küfüre isyan etti
Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal'a yapılan küfüre isyan etti
Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal'a yapılan küfüre isyan etti

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Filiz Erkal eşi İbrahim Erkal'a yapılan küfüre isyan etti - Son Dakika Magazin


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