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Film yapımcısı ve dizi oyuncusundan Ordu'ya okul ve Z kütüphane - Son Dakika

Film yapımcısı ve dizi oyuncusundan Ordu'ya okul ve Z kütüphane

24.09.2021 08:58
Film yapımcısı ve dizi oyuncusundan Ordu'ya okul ve Z kütüphane, System.String[]

Film ve dizi yapımcısı, hayırsever iş insanı Banu Akdeniz tarafından, Ordu'nun Ünye ilçesinde Şehit Eren Bülbül adına Özel Eğitim Anaokulu'nun ardından Kumru ilçesine de Z kütüphane yaptırdı.

Film ve dizi yapımcısı, hayırsever iş insanı Banu Akdeniz tarafından, Ordu'nun Ünye ilçesinde Şehit Eren Bülbül adına Özel Eğitim Anaokulu'nun ardından Kumru ilçesine de Z kütüphane yaptırdı.

Kumru ilçesinde Şehit Neşe Eryetim İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde, Şehit Jandarma Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan Z kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programında bir konuşma yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, 22 Eylül 2021 Çarşamba günü Ünye ilçesinde açılışı yapılan Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu ile bugün gerçekleştirilen şehit Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice adına yaptırılan kütüphanenin de yine hayırsever iş insanı, film ve dizi yapımcısı Banu Akdeniz'in desteği ile yapıldığını belirterek, kendisine teşekkür etti.

Vali Sonel, "Sevgili gençler bu topraklar kolay kazanılmadı. Nice şehitler verdik, nice anaların, babaların, kardeşlerin yürekleri yandı. O yüzden çok çalışmamız lazım. Sizlerin çok çalışması gerekiyor. Bu ülkeye gelecekte daha güzel işler yapacağınıza inancım tam. İçinizden Banu Ablanız gibi nice iş insanları çıkacaktır. Geçmişimizi unutmayalım. Bulunduğumuz coğrafyada ülkemiz yıldız gibi parlamakta. Bunu maalesef hazmedemeyen hem içten, hem dıştan hainler var. Dikkatli olacak, bu ülkeyi bize emanet edenleri unutmayacak, sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ise yaptığı konuşmada, "Ecdadımız duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutmuştur. Bizim kütüphanelerimiz ilim yolunda bir ömrü fikirle, yazıyla, mücadeleyle dolduran ecdadın, tıptan astronomiye, mühendislikten sosyal bilimlere bütün alanların en seçkin eserleriyle donatılmıştır. Kütüphanemizi okulumuza, ilçemize kazandıran kıymetli hayırsever Banu Akdeniz hanımefendiye ve katılımları için tüm misafirlerimize teşekkür ederim" dedi.

Banu Akdeniz: "Bir ülkeye ve topluma yapılacak en büyük yatırım eğitimdir"

Z kütüphanenin yapımını gerçekleştiren iş kadını Banu Akdeniz, Ordu'ya gelişinin çok anlamlı olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında, "Bir ülkeye, bir topluma, bir bireye yapılacak en büyük yatırım eğitimdir" dedi.

Akdeniz, şöyle devam etti:

"Çünkü, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Biz geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. O yüzden okuyun, okumaktan vazgeçmeyin. Bu kütüphanenin açılmasına Orkun vesile oldu. Annesinin ve babasının ellerinden öpüyorum. Çok güzel bir evlat yetiştirmişler. Aşkla giydiği üniforma ile son nefesini verdi. Rabb'im mekanını cennet eylesin, şehadetini kabul etsin. Kütüphanemizin açılışı da hayırlı, uğurlu olsun. Gençlerimize de inşallah güzel bir miras bırakmışızdır diye umut ediyorum. Sayın Valim size çok teşekkür ediyorum. Ben Ordu'ya ilk adım attığım andan itibaren her zaman yanımızdaydınız, Rabb'im sizin varlığınızı da eksik etmesin."

Z kütüphane açılışına, kütüphaneye adı verilen Şehit Uzm. Onb. Orkun Eyice'nin annesi Sezer, babası İsmail, kardeşleri Oktay ve Emreh Eyice de katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin ailesine ziyaret

Vali Tuncay Sonel ve Banu Akdeniz, Kumru Şehit Neşe Eryetim İmam Hatip Ortaokulunda yaptırılan Z kütüphanesinin açılış programı öncesinde, 13 Ağustos 2020 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde görev dönüşü meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 6 Ekim 2020 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin Kumru ilçesi Ergentürk Ballık Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası İsmail ve annesi Sezer Eyice'yi evlerinde ziyaret etti. Ailenin acısını paylaşarak, başsağlığı dileğinde bulundu ve taziyelerini iletti. - ORDU

Film yapımcısı ve dizi oyuncusundan Ordu'ya okul ve Z kütüphane
Film yapımcısı ve dizi oyuncusundan Ordu'ya okul ve Z kütüphane
Film yapımcısı ve dizi oyuncusundan Ordu'ya okul ve Z kütüphane
Film yapımcısı ve dizi oyuncusundan Ordu'ya okul ve Z kütüphane
Film yapımcısı ve dizi oyuncusundan Ordu'ya okul ve Z kütüphane
Film yapımcısı ve dizi oyuncusundan Ordu'ya okul ve Z kütüphane

Akdeniz, Şehit, Film, Ordu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Film yapımcısı ve dizi oyuncusundan Ordu'ya okul ve Z kütüphane - Son Dakika Magazin


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