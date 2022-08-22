Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınladı

22.08.2022 16:10

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Polen Emre, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Eşiyle balayında olan genç oyuncu, söz konusu paylaşımıyla dikkat çekti.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki Fadik rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Polen Emre, adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Mert Tetik ile evlenen oyuncu, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Dizideki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu, paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Şimdilerde eşiyle balayında olan oyuncu, Instagram hesabından "Yaz" notuyla bikinili pozlarını paylaştı. 31 yaşındaki Polen Emre söz konusu paylaşımıyla öne çıkmayı başardı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Polen Emre, bikinili pozlarını paylaştı

POLEN EMRE KİMDİR?

Polen Emre, 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev alan Fadik Emre, en son Vasıf Öngören'in yazdığı Asiye Nasıl Kurtulur oyununda Asiye karakteriyle tiyatro izleyicisinin karşısına çıktı. Emre, ilk oyunculuk deneyimini de ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fadik karakteri ile yaşadı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Polen Emre, bikinili pozlarını paylaştı
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Polen Emre, bikinili pozlarını paylaştı
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Polen Emre, bikinili pozlarını paylaştı
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Polen Emre, bikinili pozlarını paylaştı
YORUMLAR
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Bir Zamanlar Çukurova, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika


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