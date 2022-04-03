Fısfıs İsmail'e Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Fısfıs İsmail'e Tepki Gösterdi

03.04.2022 23:05
Fısfıs İsmail'e Tepki Gösterdi

Şarkıcı Emrah Çalapkulu, Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Fıs Fıs İsmail' karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı'nın 'Kadınlar Tayt Giymesin' ve 'Metroda öpüşürsen ben devreye girerim' sözlerine tepki gösterdi.

Son teklisi Bana Senden Bahsetme ile güzel bir başarı yakalayan Emrah Çalapkulu mesleğin zorluklarıyla nasıl mücadele ettiğini anlattı. Her zaman inandığı yolda yürüdüğünü söyleyen Emrah, "Birilerine kötü görünmemek için inanmadığım bir şeyi savunuyormuş gibi yapmam. Her meslek gibi bu mesleğin de zorlukları var. Karakterimden ödün vermeden var olmaya devam edeceğim" dedi.

Çalapkulu, Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Fıs Fıs İsmail' karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı'nın 'Kadınlar Tayt Giymesin' ve 'Metroda öpüşürsen ben devreye girerim' sözlerine tepki gösterdi. Şarkıcı, "Böyle talihsiz açıklamalarla kadınlar üzerinden gündeme gelip sonrasında özür dilemek ne kadar samimi? Kadınları rahat bırakın. Senin bugün laf attığın kadın birinin annesi, birinin kardeşi, birinin kızı, birinin eşi. Kimsenin buna hakkı yok. Empati yapmayı öğreneceğiz yoksa böyle özür dileterek öğretirler" diye konuştu.

Fısfıs İsmail'e Tepki Gösterdi

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Çocuklar Duymasın, Süleyman Yağcı, Emrah, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Fısfıs İsmail'e Tepki Gösterdi - Son Dakika


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