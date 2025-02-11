Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın'ı küplere bindirdi - Son Dakika
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Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın'ı küplere bindirdi

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yapay zekayla oluşturduğunu belirttiği yeni klibinden bir kare paylaştı. Akalın'ın fotoğrafına gelen 'Fotoğraftaki kim?' yorumu, ünlü şarkıcıyı sinirlendirdi ve takipçisine sert bir yanıt verdi. Akalın'ın yeni şarkısı 'Affetmedim Kendimi' 14 Şubat'ta çıkacak.

11.02.2025 12:01  Güncelleme: 12:58
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yapay zekayla oluşturulduğunu söylediği yeni klibinden bir kareyi paylaştı. Ünlü isim, 'Fotoğraftaki kim?' yorumunu görünce küplere bindi.

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, 14 Şubat'ta çıkacak yeni şarkısı 'Affetmedim Kendimi' şarkısını sosyal medya hesabından duyurdu.

Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın'ı küplere bindirdi

Şarkının klibinin yapay zekayla yapıldığını ifade eden Akalın, klibinden de bir kare paylaştı. Şarkıcı, paylaşımına "Ben sevgilisinden ayrılanlar için ikonik bir şarkıyla geliyorum…. 14 Şubat'ta Affetmedim Kendimi single'ımız yayında olacak. Sevgililer Günü'ne özel olarak, D-Pop albümünde yer alan "Hiç Affetmedim Kendimi' adlı yeni single'ının sözleri Zeynep Talu'ya, müziği ise Garo Mafyan'a ait. Klibimizi yapay zekayla Kenan Hızlı hazırladı" notunu düştü.

Ünlü isim, paylaşımının altına gelen 'Fotoğraftaki kim?' yorumunu görünce çok sinirlenen şarkıcı, takipçisine sert bir yanıt verdi.

ŞAŞIRTAN YANIT

Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın'ı küplere bindirdi

Akalın, daha sonra yorumunu sildi.

Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın\'ı küplere bindirdi

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Son Dakika Magazin Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın'ı küplere bindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kemsl:
    kaşarlık başa dert 56 5 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    memlekette sorun kalmadı bitti … hanfendinin verdiği cevap merak konusu oldu .. mevzu ne onu anlamadım :)) 35 0 Yanıtla
  • OktayA 06:
    SON DAKİKA habere yakışmayan bir haber yapılmış. 24 0 Yanıtla
  • Mehmet null:
    çok kullanılmış demet akalın 19 2 Yanıtla
  • sosa benim:
    adam kinaye yapmıs ne oldu demet hnnm sanki kotu bir kelime etmis bizler sayesinde sanatcı oldunuz unutmayaniz 14 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Buda habermi Allah aşkına bizim bir yerlerimize yılan kaçmış vay anasını Demet hanım rencide olmuş bizene sende özel hayatını deşifre etme magazin malzemesi verme hata sende hayatını gözler önüne serme ha şimdi diyeceksin ki ben ünlüyüm bak beni bir gülmek aldı hiç sorma …. 8 1 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Amusulanvişvili 7 2 Yanıtla
  • cinarali2019:
    gerçekten fotoğrafdaki kim 8 0 Yanıtla
  • Sener Senol:
    munasebetsiz bu ya 5 0 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Cevabıda yapay zeka verebilirdi sonuçta klip çekimleri ona ayit klipte oynayan kişiyi tanıyan tek kişi yapay zeka bende merak ettim klipte oynayan kim 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın'ı küplere bindirdi - Son Dakika
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