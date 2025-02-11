Fotoğrafına yapılan yorum, Demet Akalın\'ı küplere bindirdi

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Beşiktaş\'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yapay zekayla oluşturulduğunu söylediği yeni klibinden bir kareyi paylaştı. Ünlü isim, 'Fotoğraftaki kim?' yorumunu görünce küplere bindi.

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, 14 Şubat'ta çıkacak yeni şarkısı 'Affetmedim Kendimi' şarkısını sosyal medya hesabından duyurdu.

Şarkının klibinin yapay zekayla yapıldığını ifade eden Akalın, klibinden de bir kare paylaştı. Şarkıcı, paylaşımına "Ben sevgilisinden ayrılanlar için ikonik bir şarkıyla geliyorum…. 14 Şubat'ta Affetmedim Kendimi single'ımız yayında olacak. Sevgililer Günü'ne özel olarak, D-Pop albümünde yer alan "Hiç Affetmedim Kendimi' adlı yeni single'ının sözleri Zeynep Talu'ya, müziği ise Garo Mafyan'a ait. Klibimizi yapay zekayla Kenan Hızlı hazırladı" notunu düştü.

Ünlü isim, paylaşımının altına gelen 'Fotoğraftaki kim?' yorumunu görünce çok sinirlenen şarkıcı, takipçisine sert bir yanıt verdi.

ŞAŞIRTAN YANIT

Akalın, daha sonra yorumunu sildi.