Fransız sinemasının efsane aşkı sona erdi

Fransız sinemasının gözde oyuncularından Marion Cotillard ve yönetmen-oyuncu Guillaume Canet, 18 yıl süren birlikteliklerinin ardından ayrıldıklarını duyurdu. Uzun süre özel yaşamlarını gözlerden uzak yaşayan çift, aldıkları bu kararı kamuoyuyla paylaşarak spekülasyonların önüne geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

49 yaşındaki Cotillard ve 52 yaşındaki Canet, ayrılığın bir kriz sonucu değil, "karşılıklı iyi niyet ve anlayış" çerçevesinde alındığını vurguladı. İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre açıklamada, "Bu karar, tarafların ortak rızasıyla ve dostane bir uzlaşmayla verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İki çocuk sahibi olan çift, ebeveynlik sorumluluklarını aynı hassasiyetle sürdüreceklerini belirtirken, bu sürecin kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olmaması için şeffaf davranmayı tercih ettiklerini dile getirdi.