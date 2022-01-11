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Galatasaray'ın eski futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti - Son Dakika

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

11.01.2022 17:14
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

2017-2020 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. İşte kazanın perde arkası...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara- Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Çalık (d. 26 Şubat 1994; Yenimahalle, Ankara) Stoper mevkisinde oynayan Türk milli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymekteydi.

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmi müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušic'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.

2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

2015-2016 sezonu içerisinde kaptanlık görevini üstlenmiştir.

GALATASARAY

2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu.

Ekim 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon ? ödeyerek feshetti.

KONYASPOR

4 Ekim 2020'de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Galatasaray, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Galatasaray'ın eski futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti - Son Dakika
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