Galatasaraylı Pelin Öztekin'in maçı izlediği locada kavga çıkınca karakolluk oldu - Son Dakika
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Galatasaraylı Pelin Öztekin'in maçı izlediği locada kavga çıkınca karakolluk oldu

15.03.2022 08:13
Galatasaraylı Pelin Öztekin'in maçı izlediği locada kavga çıkınca karakolluk oldu

23 Ocak'ta Galatasaray maçına giden fanatik taraftar Pelin Öztekin'in arkadaşı yan locadaki seyirciyle kavga etti. Kavga esnasında locadaki iş adamının üstüne yürüdüğünü ve kendisine hakaret ettiğini ileri süren Pelin Öztekin, karakola giderek şikayetçi oldu.

Babası Rasim Öztekin gibi fanatik bir Galatasaraylı olan Pelin Öztekin, arkadaşlarıyla 23 Ocak günü Seyrantepe Stadyumu'nda oynanan Galatasaray Trabzonspor maçına gitti. Locada arkadaşlarıyla maç izleyen Öztekin'in iş insanı arkadaşı Kerem Argüden ile yan locadaki iş insanı Osman Altunterim, arasında tartışma çıktı.

PELİN ÖZTEKİN'E YÖNELİK SÖZLER SÖYLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, yan locadaki iş adamı, Pelin Öztekin ve arkadaşlarının bulunduğu locayı bastı. İki iş adamı arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Ünlü oyuncu tarafların arasına girip engel olmaya çalışsa da iddiaya göre Altunterim, ünlü oyuncuya yönelik, "Sen kimsin neden buradasın, seni buraya kim aldı" diyerek saldırgan tavırlar sergiledi. Olay yerine gelen güvenlik duruma müdahale ettikten sonra taraflar karakola götürüldü.

BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ünlü oyuncu, kendisine sözlü şiddet girişiminde bulunan Osman Altunterim'den şikayetçi oldu. Altunterim de hakaret ve tehditlere maruz kaldığını ileri sürerek Pelin Öztekin'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pelin Öztekin, dün akşam oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçını da yakın arkadaşı Kerem Argüden ile locadan izledi.

Galatasaraylı Pelin Öztekin'in maçı izlediği locada kavga çıkınca karakolluk oldular
Galatasaraylı Pelin Öztekin'in maçı izlediği locada kavga çıkınca karakolluk oldular
Galatasaraylı Pelin Öztekin'in maçı izlediği locada kavga çıkınca karakolluk oldular
Galatasaraylı Pelin Öztekin'in maçı izlediği locada kavga çıkınca karakolluk oldular

Kaynak: Sabah

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Son Dakika Magazin Galatasaraylı Pelin Öztekin'in maçı izlediği locada kavga çıkınca karakolluk oldu - Son Dakika


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