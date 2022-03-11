Galaya Yeni Sevgilisiyle El Ele Katıldı - Son Dakika
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Galaya Yeni Sevgilisiyle El Ele Katıldı

11.03.2022 01:28
Galaya Yeni Sevgilisiyle El Ele Katıldı

Başrollerini İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan ve Aslıhan Karalar'ın paylaştığı "Adanış Kutsal Kavga" adlı filmin galası önceki akşam Cinemaximum Kanyon'da yapıldı. Galaya yeni sevgilisi Mustafa Mert Koç ile katılan Melisa Aslı Pamuk tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Yapımcılığını FFP Media adına Şenel İlhan'ın yaptığı aksiyon türündeki "Adanış Kutsal Kavga" adlı film, yarın vizyona girecek.

"TÜRKİYE'DE AKSİYON İŞİ YAPMAK ZOR"

Galada konuşan İsmail Filiz, "Daha önce de aksiyon dizisi ve filmlerinde yer aldım. Şimdi de Adanış Kutsal Kavga ile karşınızdayım. Aksiyon Türkiye'de çok zor. Yapımcıların pek tercih etmediği bir iş. Sektörel anlamda riskli bulunuyor. Türk sinemasında aksiyon filminin karşılığı olduğunu göstermeye çabalayacağız." açıklamasında bulundu.

YENİ SEVGİLİSİYLE EL ELE

Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'tan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, galaya yeni sevgilisi Mustafa Mert Koç ile katıldı. Çok mutlu olduklarını dile getiren Pamuk, "Şimdilik evlilik gibi bir düşüncemiz yok" açıklamasında bulundu.

Genç oyuncu Aslıhan Karalar, güzelliği ve şık elbisesiyle galaya damga vurdu.

ADANIŞ KUTSAL KAVGA FİLMİNİN KONUSU

Başarılı aksiyon sahneleriyle dikkati çeken film, 500 yıllık kadim bir mücadelenin hikayesini işliyor. Film, İstanbul'un fethinden sonra, yarısı soylu Julius Ailesi'nde, yarısı ise gizemli 'Adanmış'larda kalan efsanevi haritanın etrafında şekilleniyor.

ADANIŞ KUTSAL KAVGA FİLMİNİN OYUNCULARI

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan, Dilek Serbest, Edip Saner, Hakan Eksen, Anıl Yıldız, Ali Emrah Doğan, Aras Özdoyran, Mara Çimen, Esra Akbaş, ve Suat Köroğlu da yer aldı.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sevilen oyuncu Melisa Aslı Pamuk 14 Nisan 1991 tarihinde Haarlem'de dünyaya geldi. Türk kökenli, Hollanda vatandaşı olan oyuncu Hollanda'da yaşadığı dönemde Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başladı fakat Miss Turkey yarışmasına katılmasının ardından okulunu dondurdu.

Modelliğe on dört yaşında iken başlayan Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında gerçekleşen ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX ekranlarında yayınlanan yarışmaya katıldı. Güzel ouncu, finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında birinciliğe layık görüldü.

Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda birincilik elde eden Pamuk, Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi olarak tanınan Gizem Memiç'ten aldı. Yarışma organizasyonunun format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması)'te temsil etti.

Daha sonra katıldığı Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) ismindeki yarışmada 2009 yılında Gelecek Vadeden Model unvanı kazandı. Başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, ileri seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabiliyor. Oyunculuk kariyerine devam ettiği süreçte modellik de yapan başarılı isim 1,76 cm boyunda ve 58 kg. Ayrıca vücut olçülerinin 85-62-90 olduğu biliniyor.

MELİSA ASLI PAMUK'UN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2004 : Dat zit wel snor : Hayal

2012 : G.D.O. KaraKedi : Elmas

2012-2013 : Yer Gök Aşk : Sevda

2014 : Kurt Seyit ve Şura : Ayşe

2014 : Her Sevda Bir Veda : Azade

2014-2015 : Ulan İstanbul : Zeynep

2015-2017 : Kara Sevda : Asu Kozcuoğlu

2018-2019 : Çarpışma : Cemre Gür

2020 : Yeni Hayat : Yasemin Karatan

Galaya Yeni Sevgilisiyle El Ele Katıldı

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Melisa Aslı Pamuk, Aslıhan Karalar, İsmail Filiz, kavga, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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