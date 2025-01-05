Gazeteciden bomba Hadise yorumu! 'Belçika köylüsü olduğu için kendini eğitemedi'

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'Magazin Bahane' programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Hadise'nin Diyarbakır'da katledilen Narin için 'Sıfır Tolerans'ı söylemesini ele aldı. Solaker, şarkının anlamıyla bağdaşmadığını söylerken, "Hadise Belçika köylüsü olduğu için kendini eğitemedi" ifadelerini kullandı. Kalaycıoğlu ise Demet Akalın'ın tepkisinin altının dolu olması gerektiğini belirtti.

"HADİSE BELÇİKA KÖYLÜSÜ OLDUĞU İÇİN KENDİNİ EĞİTEMEDİ"

Şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Diyarbakır'da katledilen küçük Narin için 'Sıfır Tolerans'ı söyledi. Hadise'nin aşk şarkısı olarak bilinen parçayı Narin'e ithaf etmesine tepkiler geldi. Olayı yorumlayan Gazeteci Hakan Solaker,"Sıfır Tolerans, ayrıldığı sevgilisi için yazılmış bir şarkı. Ne alakası var Narin ve Narinlerle. Yazık ki onu bir konserde kullanıyorsun zaten acımız büyük ve içimize sindiremediklerimiz varken yapmayın ya çok acayip. Buradan bir şey çıkmaz. Hadise bu tür polemiklere son zamanlarda girmeyi seviyor gibi. Hadise Belçika köylüsü olduğu için kendini eğitemedi." ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'n Hadise'ye yönelik eleştirisini yorumlayan Sunucu Gökay Kalaycıoğlu ise "Demet Akalın Hadise'ye 'Kusucam' diyerek kendi şahsi eleştirisi üzerinden tepki verdi. Hayır buna o tepki verilmez. Altı dolu bir tepki verilmesi gerekiyor." dedi