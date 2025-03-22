Gece yarısı mücevher mağazası kapattırdı restoran açtırdı - Son Dakika
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Gece yarısı mücevher mağazası kapattırdı restoran açtırdı

Gece yarısı mücevher mağazası kapattırdı restoran açtırdı

Diva lakabıyla anılan sanatçı Bülent Ersoy, önceki gece yaptığı alışverişle gözleri üzerine çekti. Gece saat 01.00 sıralarında, mücevher mağazasının kapılarını kapattırarak içeri giren Ersoy, ardından ünlü bir restoranda yemek yerdi. Ersoy, aldığı takılar hakkında ise, ''Türkiye'de ilk defa ben takacağım. Servet harcadım resmen'' yorumunda bulundu.

22.03.2025 13:59
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Türk sanat müziğinin 'Diva'sı olarak gösterilen Bülent Ersoy önceki gece Etiler'de objektiflere yansıdı. Gece yarısı kapalı olan ünlü bir mekanı açtıran Bülent Ersoy öncesinde ise mücevher mağazasını kapattırdı. Geceyi mücevher alışverişiyle geçiren Bülent Ersoy, yeni aldığı kolyesiyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Bir kolye aldım. Türkiye'de ilk defa ben takacağım. Servet harcadım resmen."

Gece yarısı mücevher mağazası kapattırdı restoran açtırdı

'BENİMKİLER HEP FAKİRDİ'

Yüzüğü ve taşlı saatiyle dikkat çeken Bülent Ersoy, şöyle devam etti: "Bana kimse bir şey almadığı için kendim aldım. Benimkiler hep fakirdi. Şimdi fakir zengin ne olursa olsun istemiyorum kimseyi. Bana ne?"

'HİÇ PAZARA GİTMEDİM PAZAR ORTAMINI BİLMİYORUM'

Sabah'ın haberine göre, Bülent Ersoy, marka takıntısı olup olmadığı sorusuna ise "Takıntım yok, güzel olması önemli. Hiç pazara gitmedim, pazar ortamını bilmiyorum ama pazardan da alışveriş yaparım. Giden arkadaşlarıma bana da bir şeyler almalarını söylerim, yeter ki beğeneyim." şeklinde yanıt verdi. Bülent Ersoy'un gece yarısı lüks alışverişi ve restoran keyfi sevenlerini şaşırtırken Ersoy'un özgür ruhu ve yaşam tarzı bir kez daha gündeme geldi.

Bülent Ersoy, Alışveriş, Türkiye, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gece yarısı mücevher mağazası kapattırdı restoran açtırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 24Erzincan:
    Ölüm var ölüm padişahım… 19 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Çok para her kapıyı açar. 12 5 Yanıtla
  • utku ergün:
    Ülkede neler oluyor sizin yaptığınız habere bak ya Allah sizi bildiği gibi yapsın 6 2 Yanıtla
  • bayan Asi:
    Bu dünya sanada kalmaz görgüsüz 1 0 Yanıtla
  • Resul Bey:
    milli travestimiz yürü sen be 1 0 Yanıtla
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