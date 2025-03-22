Gece yarısı mücevher mağazası kapattırdı restoran açtırdı

Türk sanat müziğinin 'Diva'sı olarak gösterilen Bülent Ersoy önceki gece Etiler'de objektiflere yansıdı. Gece yarısı kapalı olan ünlü bir mekanı açtıran Bülent Ersoy öncesinde ise mücevher mağazasını kapattırdı. Geceyi mücevher alışverişiyle geçiren Bülent Ersoy, yeni aldığı kolyesiyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Bir kolye aldım. Türkiye'de ilk defa ben takacağım. Servet harcadım resmen."

'BENİMKİLER HEP FAKİRDİ'

Yüzüğü ve taşlı saatiyle dikkat çeken Bülent Ersoy, şöyle devam etti: "Bana kimse bir şey almadığı için kendim aldım. Benimkiler hep fakirdi. Şimdi fakir zengin ne olursa olsun istemiyorum kimseyi. Bana ne?"

'HİÇ PAZARA GİTMEDİM PAZAR ORTAMINI BİLMİYORUM'

Sabah'ın haberine göre, Bülent Ersoy, marka takıntısı olup olmadığı sorusuna ise "Takıntım yok, güzel olması önemli. Hiç pazara gitmedim, pazar ortamını bilmiyorum ama pazardan da alışveriş yaparım. Giden arkadaşlarıma bana da bir şeyler almalarını söylerim, yeter ki beğeneyim." şeklinde yanıt verdi. Bülent Ersoy'un gece yarısı lüks alışverişi ve restoran keyfi sevenlerini şaşırtırken Ersoy'un özgür ruhu ve yaşam tarzı bir kez daha gündeme geldi.