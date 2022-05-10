"Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ilişki terapistinden yardım istedi - Son Dakika
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"Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ilişki terapistinden yardım istedi

10.05.2022 17:13

Kocasıyla birlikte olmak istediğini ancak çoğu kez reddedildiğini belirten bir kadın, evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem'den yardım istedi. Karacehennem de kadına "Bu düpedüz seni aldatıyor gibi geliyor bana. Çünkü bir erkek bunu yapmıyorsa ya erkekliğinden şüphe ederim, ya da başkalarıyla aşırı derecede hallediyor" yanıtını verdi.

Psikolojik danışmanlık, evlilik ve ilişki terapistliği yapan Selin Karacehennem, takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.

"YAKLAŞTIĞIMDA GERİ ÇEVİRİYOR"

Karacehennem'in yayınladığı bir videoda takipçisi "Eşim iş yüzünden yorgun olduğunu söylüyor. Ben ona yaklaşmadan o bana yaklaşmıyor. Ben yaklaştığımda da beni geri çevirdiği de oluyor. Üstelik bakımlı, çevresi tarafından beğenilen bir kadınım. Eşim beni sevmiyor mu? Fikriniz nedir?" sorusunu yöneltti.

"ERKEKLİĞİNDEN ŞÜPHE EDERİM"

Karacehennem bu soruya "Bir sürü sebep var. Birinci sebep sevmemesi. Seven erkek imkanı yok. Hem de genç ise karısıyla ya her gece ya da iki günde bir muhakkak beraber olur. Hele sen gidiyorsun, istiyorsun... 'Yorgunum' diyor. Bunu kafamın hiç bir yerine sığdırmam ben. Bu düpedüz seni aldatıyor gibi geliyor bana. Çünkü bir erkek bunu yapmıyorsa ya erkekliğinden şüphe ederim, ya da başkalarıyla aşırı derecede hallediyor" yanıtını verdi.

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Son Dakika Magazin 'Geceleri eşim beni reddediyor' diyen kadın, ilişki terapistinden yardım istedi - Son Dakika


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