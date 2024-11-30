Cezaevinden tahliye olduklarından beri ilgi çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapan ve hiçbir şey olmamışçasına sosyal medya paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, son olarak yüz gerdirme ameliyatı ile gündeme geldi.
"Geçim sıkıntısı" çektiğini söyleyen ve hayat pahalılığından dem vuran Dilan Polat'ın yüzünü gerdirmek için bıçak altına yapması "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.
Dilan Polat, önceki gün yayınladığı bir videoda ise market alışverişinde kredi kartı limiti yetmediği için sepeti boşaltmak zorunda kaldığını ifade etmişti.
Son Dakika › Magazin › 'Geçim sıkıntısı çekiyorum' diyen Dilan Polat'tan yüz gerdirme ameliyatı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (12)