"Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyen Dilan Polat'tan yüz gerdirme ameliyatı - Son Dakika
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"Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyen Dilan Polat'tan yüz gerdirme ameliyatı

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Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis, suç örgütü kurma suçlamaları nedeniyle tutuklanan ve 40 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat, tahliye edilmesinin ardından eski yaşantısına geri döndü.

30.11.2024 12:39
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Cezaevinden tahliye olduklarından beri ilgi çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapan ve hiçbir şey olmamışçasına sosyal medya paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, son olarak yüz gerdirme ameliyatı ile gündeme geldi.

GEÇİM SIKINTISI ÇEKTİĞİNİ SÖYLÜYORDU

"Geçim sıkıntısı" çektiğini söyleyen ve hayat pahalılığından dem vuran Dilan Polat'ın yüzünü gerdirmek için bıçak altına yapması "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.

"SEPETİ BOŞALTTIM" DEMİŞTİ

Dilan Polat, önceki gün yayınladığı bir videoda ise market alışverişinde kredi kartı limiti yetmediği için sepeti boşaltmak zorunda kaldığını ifade etmişti.

"Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyen Dilan Polat\'tan yüz gerdirme ameliyatı

Dilan Polat, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Geçim sıkıntısı çekiyorum' diyen Dilan Polat'tan yüz gerdirme ameliyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Tolga Akdemir:
    Geçim sıkıntısı çektiği için mi orasını burasını gerdiriyor. 11 0 Yanıtla
  • H celik:
    Artan deriyi mi satacak yokluktan?? 9 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    Bu aile beka sorunu oldu hem kızlar hem gençler öyle kötü Bi örnek oldu ki yatacak yerleri yok 8 0 Yanıtla
  • MERDEM:
    Geçim sıkıntısı yazıııık 1 0 Yanıtla
  • Bora Yosma:
    Biz de yedik yani 1 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    gariban sosyal hizmetler derhal yardım etsin kadına yüzünü gözünü yaptırsın 1 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    çektiği tek şey yüz hatları 1 0 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Topluma kotu ornek adalette emsal karar yani gereksiz zararlı bir haber 0 0 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    arsız 0 0 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Güzellik uzmanı yüz gerdiriyor 0 0 Yanıtla
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