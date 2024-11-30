"Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyen Dilan Polat\'tan yüz gerdirme ameliyatı

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Bu kez her şeyi bıraktı

Cezaevinden tahliye olduklarından beri ilgi çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapan ve hiçbir şey olmamışçasına sosyal medya paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, son olarak yüz gerdirme ameliyatı ile gündeme geldi.

GEÇİM SIKINTISI ÇEKTİĞİNİ SÖYLÜYORDU

"Geçim sıkıntısı" çektiğini söyleyen ve hayat pahalılığından dem vuran Dilan Polat'ın yüzünü gerdirmek için bıçak altına yapması "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.

"SEPETİ BOŞALTTIM" DEMİŞTİ

Dilan Polat, önceki gün yayınladığı bir videoda ise market alışverişinde kredi kartı limiti yetmediği için sepeti boşaltmak zorunda kaldığını ifade etmişti.