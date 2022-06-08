Geçmişte Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e uyarı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Geçmişte Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e uyarı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı

08.06.2022 12:13

Şimdilerde Ebru Gündeş'le birlikte olan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile geçmişte ilişki yaşayan Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlü şarkıcıyı uyardı. Candan, hastalıklı bir ruh yapısı olduğunu iddia ettiği genç iş insanı için "Elimin üstüne yanan mumun sıvısını döktü" dedi.

Geçtiğimiz sene Reza Zarrab'la boşanan Ebru Gündeş, kendisinden 19 yaş küçük olan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başladı. Gündeş'in birlikte olduğu iş insanının daha önce Bahar Candan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

ARALARINDA 19 YAŞ FARK VAR

47 yaşındaki Ebru Gündeş, gönlünü 28 yaşındaki Kuzey Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw'a kaptırdı. 2. Sayfa programında yer alan habere göre; genç insanı, bir süredir Ebru Gündeş'i yakın markaja alarak yalnız bırakmıyor. Gündeş'e karşı çok tutkulu bir aşk hisseden Khoshnaw, şarkıcıya yakın olmak için karşısındaki villaya taşındı.

Geçmişte Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e uyarı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı

"MUMUN SIVISINI ELİME DÖKTÜ"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yapan Candan, Rassan Khoshnaw ile geçmişte ilişki yaşadığını kabul ederek çok konuşulacak iddialarda bulundu. Paylaşımında Ebru Gündeş'e seslenen Candan, "Ebru Gündeş'in Rassan Khoshnaw isimli iş insanı iler birlikteliğini medyadan öğrendim. Şöhret avcısı Rassan'la bir dönem birlikteliğim olduğu doğrudur. Hastalıklı bir ruh yapısı vardı. Bir keresinde elimin üstüne yanan mumun sıcak sıvısını dökmüştü. Ebru Gündeş gibi değerli bir sanatçımızı bu konuda uyarmak isterim" dedi.

Geçmişte Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e uyarı: O ruh hastası elimi yaktı
Geçmişte Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e uyarı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
Ebru Gündeş'in yeni aşkıyla ilgili detaylar ortaya çıktı! Yakın olmak için karşı villasına taşınmış Ebru Gündeş yeni aşka yelken açtı! İşte Kuzey Iraklı iş insanı sevgilisiyle ilk fotoğrafı
YORUMLAR
500
Ebru Gündeş'in yeni aşkıyla ilgili detaylar ortaya çıktı! Yakın olmak için karşı villasına taşınmış Ebru Gündeş'in yeni aşkıyla ilgili detaylar ortaya çıktı! Yakın olmak için karşı villasına taşınmış Sevgilisiyle Fotoğrafı Sızdırıldı! Sevgilisiyle Fotoğrafı Sızdırıldı!

Bahar Candan, Ebru Gündeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Geçmişte Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e uyarı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde "Bir anda kendimi kaybettim" dedi!
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
11:44 10 farklı araştırma şirketinin sonuçları değerlendirildi! İki ittifak arasında 1 puan fark var
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
11:34 Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 12:27:42. #1.12#
SON DAKİKA: Geçmişte Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e uyarı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement