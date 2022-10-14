Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç ile dünya evine giren oyuncu Demet Özdemir, dijital bir platformda yayınlanan dizisindeki cesur sahneleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

BU KEZ BAŞKA İSİMLE YAKINLAŞTI

Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde geçtiğimiz haftalarda Buğra Gülsoy ile yatak sahneleri ile adından söz ettiren Özdemir, bu kez Metin Akdülger'in canlandırdığı karakterle yakınlaştı.

"OĞUZHAN'IN SUÇU NE?"

Demet Özdemir'in dizide sık sık sevişme sahneleri ile gündem olması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bir kesim Özdemir'in mesleğini icra ettiğini savunurken, bir kesim de "Oğuzhan'ın suçu ne?" şeklinde yorumlar yaparak Oğuzhan Koç'a göndermede bulundu.

SEREN SERENGİL DE ELEŞTİRMİŞTİ

Seren Serengil Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Demet Özdemir'in cesur sahneleri için "Oğuzhan'ın suçu ne? Oğuzhan'ın annesi izliyor mu acaba? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kadar mı rol olamaz. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Demet Özdemir'in son sahnesinden kareler;