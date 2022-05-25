Genç kadın, göğsüne hayranı olduğu Hasan Can Kaya'nın portresini yaptırdı - Son Dakika
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Genç kadın, göğsüne hayranı olduğu Hasan Can Kaya'nın portresini yaptırdı

25.05.2022 09:28

Konuşanlar programıyla şöhreti yakalayan Hasan Can Kaya'nın bir kadın hayranı sevgisini göstermek için ünlü komedyenin portresini göğsüne dövme olarak yaptırdı.

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer oldu. Başarısıyla kısa süre içinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kaya'nın bir hayranının yaptığı herkesi şaşkına çevirdi.

OMZUNA HASAN CAN'IN PORTRESİNİ YAPTIRDI

Hasan Can Kaya'nın bir kadın hayranı, ünlü ismin portesini göğsüne yaptırdı. Genç kadın, dövme yaptırdığı anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Kaya'nın hayranının bu hamlesine ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

BİLETLERİ TÜKENİYOR

Gösteri biletleri yayınlanır yayınlanmaz tükenen Hasan Can Kaya, bir süredir Avrupa turnesi yapıyor. Renkli kişiliği ve esprileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü komedyenin Instagram'da da 2,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Genç kadın, göğsüne hayranı olduğu Hasan Can Kaya'nın portresini yaptırdı
Genç kadın, göğsüne hayranı olduğu Hasan Can Kaya'nın portresini yaptırdı
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Hasan Can Kaya, Exxen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç kadın, göğsüne hayranı olduğu Hasan Can Kaya'nın portresini yaptırdı - Son Dakika


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