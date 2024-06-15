Sıla Türkoğlu, Doğukan Türkoğlu Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni biri katılıyor. Kızılcık Şerbeti'nin, yeni sezonunda Şebnem Bozoklu'nun kadroya dahil olacağı haberinin ardından dört sürpriz ismin de katılacağı duyurulmuştu. Kadroya alınacak olan ikinci isim ise Batuhan Yüzgüleç oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, en son Kızıl Goncalar dizisindeAffan rolüyle konuk olan ve performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu. Yüzgüleç dizide "Firaz" rolünü canlandıracak ve Nursema'yla (Ceren Karakoç) partner olacak.
Son Dakika › Magazin › Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor - Son Dakika
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