Gibi ve Erşan Kuneri tartışması büyüyor! Başrol oyuncusu Kıvanç Kılınç ve Aleyna Tilki de dahil oldu

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisi, 13 Mayıs'ta Netflix'te vizyona girdi. Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın başrollerde oynadığı dizi, Exxen'de yayınlanan Gibi ile karşılaştırılırdı.

"GİBİ'NİN BU SEVİYEYE GELMESİ İÇİN 2 FIRIN EKMEK YEMESİ LAZIM"

Erşan Kuneri'ni izleyen bir sosyal medya kullanıcısı, "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi" yorumunu yapınca Zafer Algöz'dn cevap gecikmedi. Algöz'ün "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu ve paylaşımlar peş peşe gelmeye başladı.

GİBİ'NİN BAŞROLÜNDEN CEVAP GECİKMEDİ

Exxen'de yayınlanan fenomen dizi Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç ise bu sözlerin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kıvanç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor" dedi.

ALEYNA TİLKİ: ZAFER ABİME SAYGIM SONSUZ AMA GİBİ'NİN HAKKINI YEMEYELİM

Şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki de Gibi ve Erşan Kuneri benzetmelerine sessiz kalmadı. Twitter hesabından Algöz'e cevap veren genç şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Zafer abime sonsuz saygı hürmet. Onların devasa emekleri var ama Feyyaz Yigit'in çok easy (kolay) bir kafayla çektiği diziyle, hepimizi çok güldürmesinin de hakkını yemeyelim. Ki mizah, prodüksiyon arttıkça artan bir şey değil"

CEM YILMAZ DA ELEŞTİRİYE CEVAP VERMİŞTİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da önceki gün Erşan Kuneri için "Maalesef çok kötü bir seri" yorumunu yapan kullanıcıya "Hayır Osmancım değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu. Lütfen artık boş işleri bırak. Sevdiğin şeylerden bahset vaktini onlara ver hadi gülüm benim, canım, şeker kardeşim. Seni seviyorum bay" cevabını vermişti.