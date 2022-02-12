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Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor - Son Dakika

Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor

12.02.2022 15:08

Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Cumartesi Magazin programında oyuncu ve siyasetçi Mehmet Aslan'ın spiker Figen Civan ile aşk yaşadığı açıkladı. Civan'ın bugün Aslan'ın ofisinden "Aşk ile Yap" şarkısıyla bir paylaşım yapması da aşkı belgelemiş oldu.

Uçankuş TV'de yayınlanan Cumartesi Magazin programının sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, bugünkü canlı yayında bomba bir aşkı ortaya çıkardı. Aynı kanalda çalıştığı spiker Figen Civan'ın aşık olduğunu anladığını ve kişiyi bulmak için araştırma yaptığını söyleyen Kalaycıoğlu, canlı yayında her şeyi anlattı.

"SİZE 14 ŞUBAT HEDİYEM OLSUN"

Ünlü sunucu, spiker Figen Civan ile oyuncu ve siyasetçi Mehmet Aslan'ın aşk yaşadığını söyledi. Çiftin bir buçuk aydır aşk yaşadığını ancak şimdilik ilişkilerini gizlediklerini belirten Kalaycıoğlu, "Bu da benim size 14 Şubat hediyem olsun" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu aşk bombasını patlattı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor

PAYLAŞIM AŞKI BELGELEDİ

Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Civan, bugün Instagram hesabından "Aşk ile yap" şarkısını paylaşarak takipçilerine "Günaydın" dedi. Spikerin paylaşım yaptığı ofisin Mehmet Aslan'a ait olduğunu söyleyen Kalaycıoğlu, "Bu arkadaşça bir ziyaret olsaydı Mehmet Aslan'la fotoğrafını da paylaşırdı. Ben başka kaynaklardan da teyit ettim. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Gökay Kalaycıoğlu aşk bombasını patlattı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor

FİGEN CİVAN KİMDİR?

Figen Civan 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anadolu Öğretmen Lisesi ve Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Uzun bir süre üst düzey şirketlerde yönetici olarak çalışan Civan, futbola olan ilgisinden dolayı başta Kanal D olmak üzere birçok kanalda spor sunuculuğu yaptı. Civan, şimdilerde Uçankuş TV'de görev alıyor.

Gökay Kalaycıoğlu aşk bombasını patlattı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
Gökay Kalaycıoğlu aşk bombasını patlattı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
Gökay Kalaycıoğlu aşk bombasını patlattı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
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Sevgililer Günü, Mehmet Aslan, Uçankuş TV, Cumartesi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor - Son Dakika Magazin


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