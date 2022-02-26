Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu - Son Dakika

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, dün akşam müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturdu. Alaçatı'da dünyaevine giren oyuncu, iki farklı gelinlik giydi.

GELİNLİĞİN FİYATI BELLİ OLDU

Çekimlerinden dolayı düğünündeki detaylarla istediği gibi ilgilenemeyen hatta gelinliğini de set arasında seçen Bahadır, starplez gelinlik tercih ederek siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa bir duvak kullandı. Bahadır'ın gelinliği ise Züleyha Kuru imzası taşıyor. Kim Nerden Aldı isimli Instagram sayfasının ulaştığı Züleyha Kuru, Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıkladı.

GELİNLİĞİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Alışılagelmişin dışına çıkarak düğününde siyah eldiven ve kuşak takan Gökçe Bahadır, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım Bahadır'ın gelinliğini çok beğenirken bir kısım da siyah kuşaktan dolayı tepki gösterdi.

İşte Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliği...