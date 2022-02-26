Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu - Son Dakika
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Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu

26.02.2022 12:19

Dün akşam Emir Ersoy ile dünyaevine giren Gökçe Bahadır, düğününde straplez bir gelinlik giyerek beline de siyah kuşak bağladı. Bahadır'ın Züleyha Kuru imzalı gelinliğinin 85 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, dün akşam müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturdu. Alaçatı'da dünyaevine giren oyuncu, iki farklı gelinlik giydi.

GELİNLİĞİN FİYATI BELLİ OLDU

Çekimlerinden dolayı düğünündeki detaylarla istediği gibi ilgilenemeyen hatta gelinliğini de set arasında seçen Bahadır, starplez gelinlik tercih ederek siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa bir duvak kullandı. Bahadır'ın gelinliği ise Züleyha Kuru imzası taşıyor. Kim Nerden Aldı isimli Instagram sayfasının ulaştığı Züleyha Kuru, Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıkladı.

GELİNLİĞİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Alışılagelmişin dışına çıkarak düğününde siyah eldiven ve kuşak takan Gökçe Bahadır, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım Bahadır'ın gelinliğini çok beğenirken bir kısım da siyah kuşaktan dolayı tepki gösterdi.

İşte Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliği...

Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu
Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu
Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu
Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu
Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu
Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu
Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
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Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya 'neden siyah' tartışmasına girdi Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya 'neden siyah' tartışmasına girdi Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler

Gökçe Bahadır, Gelinlik, Düğün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu - Son Dakika
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