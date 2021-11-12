Gökhan Çıra'dan 'Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?' sorusuna dikkat çeken cevap

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 10 Eylül'de tek celsede boşandı. İş ilişkilerini devam ettiren ikili, önceki akşam bir mekanda karşılaştı. Mekandan önce çıkan Gökhan Çıra, son günlerde yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Ciğerci hakkında dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"SELİN'İN YANINDA BİRİNİ GÖRÜRSEK BAKARIZ"

Uçankuş'un haberine göre, geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra kameralara yakalandı. Çıra, "İçeride Selin Ciğerci de varmış birlikte mi geldiniz?" sorularına "Hayır birlikte gelseydik birlikte çıkardık" şeklinde konuştu. Tekrar barışma durumlarının olmadığını da sözlerine ekleyen Çıra, "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusu üzerine "Görürsek bakarız. Hem herkesin kendi yaşamı var artık. Kimseyi yargılamak bana düşmez" dedi.

CİĞERCİ: BİR BASKETBOLCU KONUŞTUĞUM VAR

37 yaşındaki Selin Ciğerci'nin kısa süre önce yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü. Ciğerci son açıklamasında "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti.