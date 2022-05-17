Gökhan Çıra - Selin Ciğerci... YENİDEN EVLENDİLER!

Yıllarca aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

Evliliklerinde anlaşmazlıklar yaşayan ikili 10 Eylül 2021'de tek celsede boşandı.

Ayrılığa dayanamayan çift, 5 ay önce yeniden barıştı. İlişkilerini bu sefer gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, bugün ikinci kez nikah masasına oturdu.

NİKAHINDA KOT PANTOLON GİYDİ

İlk evliliklerinde gösterişli bir düğün töreni yapan çift, bu sefer sadeliği tercih etti.

Avukatlarının ofisinde sade bir nikah töreni yapan ikili, sadece yakın arkadaşlarını davet etti.

Gökhan Çıra, ikinci nikahına beyaz gömlekle katılırken Selin Ciğerci kot pantolon ve siyah bir bluz tercih etti.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan Ciğerci, nikahından kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi.

Beyaz güllerden oluşan bir gelin çiçeği tercih eden Ciğerci, pastalarına da "Yine, yeni, yeniden" notunu yazdırdı.

SOYADINI GÜNCELLEDİ



Nikahtan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Gökhan Çıra, "Sen artık 2. ve son kez Çıra'sın Selin Ciğerci. Tekrar hoş geldin gönlümün sultanı seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci ise nikah töreninin ardından sosyal medyadaki adını "Selin Ciğerci Çıra" olarak güncelledi.