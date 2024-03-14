Gökhan Özen İzmir Konserinden Sonra Enfeksiyon Geçirdi

Gökhan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir konserinin ardından üç gündür bir enfeksiyon geçirdiğini açıkladı.
"CİDDİ BİR ENFEKSİYON GEÇİRİYORUM"
Şarkıcı, doktorunun imza gününde yüzlerce kişiyle temas kurmasını yasakladığını da belirtti. Özen sosyal medya hesabından şunları ifade etti:
"İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı.
Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladılar. Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum.
Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni 2. kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorlarımdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz.
Temmuz ve ağustos ayları dışında sağlık sebeplerinden dolayı kulis yapamayacağız. Sevenlerime bildirmek isterim. Konser sonrası kendi kararı ile bana ve ekibime baskı yapan ve kulis kapısını zorlayarak kırmaya çalışan sevenlerime böyle davranışlarda bulunmamalarını rica ediyorum."
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