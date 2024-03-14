Gökhan Özen İzmir Konserinden Sonra Enfeksiyon Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Gökhan Özen İzmir Konserinden Sonra Enfeksiyon Geçirdi

Gökhan Özen İzmir Konserinden Sonra Enfeksiyon Geçirdi

Gökhan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir konserinin ardından üç gündür bir enfeksiyon geçirdiğini açıkladı. Şarkıcı, doktorunun imza gününde yüzlerce kişiyle temas kurmasını yasakladığını da belirtti.

14.03.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökhan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir konserinin ardından üç gündür bir enfeksiyon geçirdiğini açıkladı.

"CİDDİ BİR ENFEKSİYON GEÇİRİYORUM"

Şarkıcı, doktorunun imza gününde yüzlerce kişiyle temas kurmasını yasakladığını da belirtti. Özen sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı.

Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladılar. Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum.

Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni 2. kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorlarımdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz.

Temmuz ve ağustos ayları dışında sağlık sebeplerinden dolayı kulis yapamayacağız. Sevenlerime bildirmek isterim. Konser sonrası kendi kararı ile bana ve ekibime baskı yapan ve kulis kapısını zorlayarak kırmaya çalışan sevenlerime böyle davranışlarda bulunmamalarını rica ediyorum."

Kaynak: Magazinkolik

Gökhan Özen, İzmir, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökhan Özen İzmir Konserinden Sonra Enfeksiyon Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
10:59 İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali İlk adımı istihbarat yetkilisi attı İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali! İlk adımı istihbarat yetkilisi attı
10:48 Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2’sinin kendinden olmadığını öğrendi Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2'sinin kendinden olmadığını öğrendi
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
12:27 “Dervişlik yolundayım“ diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor "Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor
11:52 Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum
11:45 Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti
11:44 Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
11:00 İstanbul’daki inşaat sahası Google Maps’te göl olarak gösterildi İstanbul'daki inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösterildi
10:59 Bakan Koca’dan vatandaşın “Emeklilerin durumu ne olacak“ sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak Bakan Koca'dan vatandaşın "Emeklilerin durumu ne olacak?" sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak
10:52 Altın yatırımcıları dikkat İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları Altın yatırımcıları dikkat! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları
10:48 Adana’da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak Adana'da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 12:58:22. #1.12#
SON DAKİKA: Gökhan Özen İzmir Konserinden Sonra Enfeksiyon Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement