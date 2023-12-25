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Göksel'in yeni imajı ünlü karakterlere benzetildi - Son Dakika
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Göksel'in yeni imajı ünlü karakterlere benzetildi

Ünlü şarkıcı Göksel'in saçlarını kısacık kestirmesiyle, hayranları tarafından Mr.Spock ve Betty Boop'a benzetildiği ortaya çıktı. Göksel'in hayranları, Uzay Yolu dizisindeki uzun kulaklarıyla tanınan Mr.Spock ve çizgi film karakteri Betty Boop'a benzetti.

Göksel\'in yeni imajı ünlü karakterlere benzetildi
25.12.2023 - 02:28,  Güncelleme: 02:29
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İmaj değişikliğine giden şarkıcı Göksel yeni imajı ile ünlü karakterlere benzetildi.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı Göksel'i Mr.Spock ve çizgi film karakteri Betty Boop'a benzettiler.

Saçlarını kısacık kestiren şarkıcıyı hayranları bir döneme damga vuran Uzay Yolu dizisindeki uzun kulakları ile meşhur olan Mr.Spock ile çizgi film karakteri Betty Boop'a benzettiler.

HAYRANI DAVA AÇMIŞTI

Şarkıcı Göksel'in 7 Temmuz'da Harbiye'de düzenlenen konserine giden Selin Gül'ün kafasına, konser sırasında ateşlenen havai fişekler sebebiyle demir parçası düşmüştü Kaza sonrası sol kulağında yüzde 65 engel oluştuğunu ifade eden Selin Gül, 400 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Kaynak: Magazinkolik
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