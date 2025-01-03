Göksel, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisini takipten çıkardı

Magazin

Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Göksel, özel hayatı merak edilen ünlü isimler arasında yer alıyor.

2021 yılında gitarist Osman Şahin ile aşk yaşamaya başlayan Göksel, geçtiğimiz sene ilişkisine nokta koymuştu. Arkadaş kalmaya karar veren çiftten Şahin ise Göksel'in projelerinde yer almaya devam etmişti.

Kasım ayında düzenlenen Afife oyununun galasına el ele katılan ikili, ilişkilerine bir şans daha verdiklerini gözler önüne sermişti.

TAKİPTEN ÇIKARDI

Herkes çiftin aşklarına devam ettiğini düşünürken şaşırtan bir gelişme yaşandı. Göksel, Osman Şahin'i takipten çıkardı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Bu hamle sonrası ilişkinin bittiği düşünülse de resmi bir açıklama gelmedi.

Göksel ile Osman Şahin, geçtiğimiz sene de Nükhet Duru'nun doğum günü partisine birlikte gitmişti.

Neşeleri yerinde olan sevgililer, muhabirlerin "İkinci bahar" sözlerine de gülerek karşılık vermişti.