Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı - Son Dakika
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Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı

Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı\'nın yeni aşkı

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatı ile adından fazlasıyla söz ettiren Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından gönlünü kaptırdığı Brezilyalı model Marlon Teixeira'yı paylaştı.

03.10.2024 10:06
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Eski eşi Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya'yla düğün karelerini önce beğenen sonra da beğenisini geri çeken Şeyma Subaşı adından söz ettirmeye devam ediyor.Subaşı, önceki gün Instagram'da hikaye bölümünden kaslı birini paylaştı. Daha sonra fotoğraftaki kişinin Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı.

Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı

NAMAZ KILDIĞI BİR FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Marlon Teixeira sayfasından namaz kıldığı andan bir kare paylaştı. Şeyma Subaşı geçen yıllarda yaptığı açıklamada "Şu an kılmasam da eskiden 9 aylık hamileyken bile namazımı kaçırmazdım" demişti.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı;

Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı

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Son Dakika Magazin Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Trabzon:
    gönlünü kaptırmış...her ay biyere kaptırıyor zawallı kızcağız... 103 0 Yanıtla
  • Fatih Keskin:
    Yaaa...işte öyle. Zengin olunca mendil gibi sevgili değiştirince adı aşk olur. 69 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    bu da iyice kaşar oldu be yakında halk piyasasına düşer 55 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    o zaman enflasyon düşer demektir... 50 0 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    Annen senin gibileriyle gurur duyuyor Şeyma . 48 0 Yanıtla
  • Ferit Türkmen:
    Yiyici esc ?? 42 1 Yanıtla
  • ahmet taştan:
    Acun olmasa bunu kim tanırdı 33 2 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    İllaki Yabancı olacak? 31 0 Yanıtla
  • RagnarLothbrok:
    İyi kapıyorlardır, kaptırmaya devam. 28 0 Yanıtla
  • ahmet taştan:
    onunki heves gönül değil 24 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı - Son Dakika
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