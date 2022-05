Gönül Dağı'nın finali tüm Türkiye'yi ağlattı! Güzel oyuncu Gülsim Ali sevenlerine böyle veda etti

TRT1 ekranlarının sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı 65. bölümüyle dün geceye damga vurdu. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi gibi başarılı isimlerin bulunduğu komedi, aşk ve dram türlerini içeren Gönül Dağı sezon finali ile yayınlandı. Finalde yaşanan ölüm ise izleyicileri yıktı.

"HİKAYEM BİTTİ"

Başrol karakteri Dilek'in ölümüyle herkes gözyaşlarına boğuldu. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin diziden ayrılacağı iddiası sonrası final sahnesi gündem oldu. Gülsim Ali, senaryoda hikayesinin azalması ve Seferihisar'da çekilen setin kendisini çok yorması sebebiyle ayrılacağı iddialarını yalanlayarak "Sadece hikayem bitti" dedi.

"GÜZEL BİR ANADOLU MASALININ PRENSESİ OLDUM"

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali paylaşımında şunları yazdı: "Hoşçakal öğretmen kızı, hoşçakal çiçek kızım… Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim, bir gün bir senaryo geldi adı Gönül Dağı. İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim, ve öyle de oldu. İyi ki de olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu."

"Dilek nereye ait olduğunu bilmiyordu, annesinden başka kimsesi yoktu, şimdiyse geride koskoca bir aile bıraktı. O, görevini tamamladı ve bu güzel "Anadolu Masalın'dan" göçtü. Beni böylesine sevdiğiniz, desteklediğiniz ve hep hayal ettiğim gibi ailenizden biri olarak gördüğünüz için size minnettarım."

"Canım ekibim, sizler de iyi ki varsınız; prodüksiyon, reji, kamera grubu, hazırlık ve diğer güzel kalpli tüm çalışma arkadaşlarım, umarım yollarımız tekrar kesişir, hepinizin ismi aklımdan geçiyor şu an, ama yazsam buraya sığdıramam. Siz kendinizi biliyorsunuz, yaptığınız her şey için, her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim."

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

TRT1 ekranlarında seyirci ile buluşan Gönül Dağı'nın cumartesi akşamı yayınlanan sezon finalinde Asuman ve Ramazan'ın düğünü dikkat çekerken, Meryem'in hiç beklemediği anda Rıfat'ın karşısına çıkması çarpıcı gelişmelerden oldu. Gönül Dağı'nda kaza geçiren Dilek'in ölümü ve bebeğin kurtulması yüreklere dokundu.