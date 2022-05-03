Gönül Yazar'dan Kötü Haber - Son Dakika
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Gönül Yazar'dan Kötü Haber

03.05.2022 19:07
Gönül Yazar'dan Kötü Haber

Türk sanat müziğinin usta ismi Gönül Yazar, geçtiğimiz sene evinde kaza geçirerek kaburgalarını kırmıştı. Uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuşan Gönül Yazar'dan şimdi ise başka bir kötü haber geldi.

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sık sık gündeme gelen 84 yaşındaki Gönül Yazar'dan kötü haber geldi. TV8'de yayınlanan magazin programının haberine göre, Gönül Yazar sol gözünü tamamıyla kaybetti.

Gönül Yazar'ın gece saatlerinde yatağından uyanarak kalktığı ve ayağının kayması sonucu başını duvara vurduğu belirtildi. Duvarın sivri kısmına gözünü vuran Gönül Yazar'ın ilk önce göz bölgesinde morluklar oluştu. Yazar'ın gözündeki morluk yaklaşık olarak iki hafta sonra geçti bu süre zarfından Gönül Yazar'ın sol gözü görme yetisini kaybetti.

İlerleyen günlerde Yazar'ın sağ gözünde de bulanıklık başlayınca, Gönül Yazar iki ayrı ameliyat oldu.

Gönül Yazar'dan Kötü Haber
Gönül Yazar'dan Kötü Haber
Gönül Yazar'dan Kötü Haber

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Gönül Yazar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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SON DAKİKA: Gönül Yazar'dan Kötü Haber - Son Dakika
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