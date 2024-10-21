Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak - Son Dakika
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Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak

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Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'e benzerliğiyle dikkat çeken gelin, sosyal medyada gündem oldu. Gelin ve damadın nikahının kıyıldığı anlarda Bilgen'in Gündeş'e olan benzerliği, konukların ve sosyal medya kullanıcılarının ağızlarını açık bıraktı. Nikah sırasında çekilen bir videoda birçok kişi gelini Ebru Gündeş olmadığına inanamadı.

21.10.2024 20:48  Güncelleme: 20:59
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Ebru Gündeş'e benzerliğiyle dikkat çeken gelin, görenleri şoke etti. Gelin ve damadın nikahının kıyıldığı anlarda gelin Mürüvvet Bilgen'in usta sanatçı Ebru Gündeş'e benzerliği sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Düğününde ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken gelin, konukların ilgisini topladı.

Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak

Ebru Gündeş'e ikizi gibi benzeyen tesettürlü gelin görenleri şaşkına çevirdi. Nikahın kıyıldığı sırada bir misafirin video kaydına aldığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoyu görenler, gelini ilk olarak Ebru Gündeş zannetti. Ancak gelin Ebru Gündeş'e benzeyen Mürüvvet Bilgen'di. Görenler, "İkizi gibi" yorumlarında bulundu.

Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak
Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak

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Son Dakika Magazin Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu:
    İyi fantazi olur 34 121 Yanıtla
    Salim KARAKAYA:
    Terbiyesizlik yapma. Okuyorsan oku haberi okumuyorsan sarmıyorsa geç. Milletin namusına dil uzatma. 43 2
    Ali E:
    ahlak yoksunu 14 1
  • Ali Kublay:
    Günün en büyük haberi habercilikte tüm ödülleri alr 74 0 Yanıtla
  • Serkan Beyhan:
    Ebru Gündeş geline benziyo bence 56 6 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    habermi bu yani ebru gündeş dediğiniz kadın zengin koca avcısı 46 4 Yanıtla
  • Ismail keskin:
    bı ben benzetemedim galiba 31 5 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Ebru Gündeş deyince aklıma UCHE geliyor… Adam ne yaptıysa ondan sonra Ebru Gündeş değişim yaşadı… 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Benzerliği var 1 2 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç:
    Makyaj ile herkes birbirine benziyor, asıl makyajsız gerçek yüzünü görmek gerekiyor. 3 0 Yanıtla
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