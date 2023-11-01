Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Engin Polat, eşi Dilan Polat ve aile üyeleri Sıla Doğu ile Kürşat Polat'ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Ahmet Gün ve bazı çalışanları sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine getirildi. Şahıslar o anlarda kameralar tarafından görüntülendi.

MUHASEBECİLERİ DE GÖZALTINDA

Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden ve kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat'ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

15 ŞİRKET ARANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

HEPSİNE KELEPÇE TAKILDI

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve diğer gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken kameralar tarafından görüntülendi. Şahısların kelepçelendiği görüldü.

İşte o görüntüler: