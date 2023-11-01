 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri - Son Dakika

Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri

Son Güncelleme: 01.11.2023 07:38

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından dolayı haklarında soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, sabaha karşı gözaltına alındı. Çift ve gözaltına alınan diğer şüpheliler elleri kelepçeli görüntülendi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Engin Polat, eşi Dilan Polat ve aile üyeleri Sıla Doğu ile Kürşat Polat'ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Ahmet Gün ve bazı çalışanları sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine getirildi. Şahıslar o anlarda kameralar tarafından görüntülendi.

MUHASEBECİLERİ DE GÖZALTINDA

Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden ve kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat'ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

15 ŞİRKET ARANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

HEPSİNE KELEPÇE TAKILDI

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve diğer gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken kameralar tarafından görüntülendi. Şahısların kelepçelendiği görüldü.

İşte o görüntüler:

Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri
Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri
Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri
Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri
Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri
Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri
Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri

Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Tabela bir kez daha değişti! Akaryakıta üst üste ikinci indirim
09:37 Köprüdeki intihar girişimini Abdurrahim Albayrak böyle engelledi
08:51 Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinde Polat ailesine gönderme! Dilan, gözaltına alınmadan saatler önce cevap verdi: Çok yazık
08:43 Merkez Bankası reeskont faiz oranını yükseltti
08:37 İzmir'de düzenlenen "Kalkan" operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı
08:21 Gazze'de iletişim ve internet tamamen kesildi
08:05 BOTAŞ, kasımda doğal gaz fiyatlarını sabit bıraktı
07:59 Günlerdir aranan şahsın morarmış cesedi bulundu
07:33 Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri
07:11 Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltında! İfade verecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2023 10:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement