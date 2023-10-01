Gözaltına alınan Sıla Doğu böyle emniyete götürüldü - Son Dakika

Gözaltına alınan Sıla Doğu böyle emniyete götürüldü

Son Güncelleme: 01.10.2023 11:40

Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu kullandığını itiraf etti, ardından konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Sosyal medyada canlı yayın yaparken uyuşturucu madde kullandığı itirafında bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, emniyete götürülürken görüntülendi. Öte yandan, yapılan operasyon sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İTİRAFI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sıla Doğu, yaptığı canlı yayın sırasında "Kokain içiyorum" şeklinde bir itirafta bulundu. Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu emniyete böyle götürüldü

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi. Doğu, işlemler için emniyete götürülürken yüzünü göstermemeye özen gösterdi. O anlar kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu emniyete böyle götürüldü
Dilan Polat ve Sıla Doğu

ABLA DİLAN POLAT İDDİALARIN ODAĞINDA

Birçok güzellik merkezi bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat günlerdir vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiasıyla gündemde düşmüyor. Ünlü çiftin tetikçi tutarak aralarında şarkıcı Banu Parlak'ın da bulunduğu birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri de ileri sürüldü. Polat çiftinin; Parlak ve birkaç kişiyi daha vurdurmak istedikleri, tetikçinin kabul etmeyince de çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi.

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu emniyete böyle götürüldü
Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu emniyete böyle götürüldü
Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu emniyete böyle götürüldü
Gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu emniyete böyle götürüldü

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Son Dakika Magazin Gözaltına alınan Sıla Doğu böyle emniyete götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözaltına alınan Sıla Doğu böyle emniyete götürüldü - Son Dakika
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