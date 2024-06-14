Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya'dan Haberler.com özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim - Son Dakika
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Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya'dan Haberler.com özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim

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Partide tanıştığı genç kadına uyuşturucu madde vererek evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edilen Hasan Can Kaya, Haberler.com'a yaptığı özel açıklamada "Ortada şikayet yok, şikayetçi yok. Emniyette veya savcılıkta kayıt yok. Gözaltı da yok. Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim" dedi.

14.06.2024 13:58
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Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya'nın özel bir üniversitenin partisinde tanıştığı 23 yaşındaki kadını evine götürdüğü, uyuşturucu madde vererek alıkoyduğu iddia edildi. Evine polis baskını yapılarak gözaltına alındığı konuşulan Hasan Can Kaya, hakkındaki haberleri kesin bir dille yalanladı.

"İTİBAR SUİKASTİNİ KİMİN YAPTIĞINI ÖĞRENECEĞİM"

Gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili Haberler.com'a açıklamalarda bulunan başarılı komedyen "Ortada şikayet yok, şikayetçi yok. Emniyette veya savcılıkta kayıt yok. Gözaltı da yok. Ara ara uğraşıyorlar ama bu sefer hayatla oynamaya girdiler. Bu itibar suikastını kimin yaptırdığını öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya'dan Haberler.com özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim

HAKKINDAKİ İDDİALAR VAHİM

Ünlü komedyenin geçtiğimiz salı günü bir üniversitenin mezuniyet partisinde tanıştığı 23 yaşındaki Nazlıcan A.'yı evine davet ettiği ve uyuşturucu madde verdiği ileri sürüldü.

Evde alıkonulan genç kadının arkadaşlarına konum atarak "Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor" dediği ve eve yapılan polis baskınıyla kurtarıldığı iddia edildi. Gözaltına alındığı Kaya'nın genç kadının kendisinden şikayetçi olmamasıyla serbest bırakıldığı da ileri sürüldü.

Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya'dan Haberler.com özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim

"GÖZALTI, MADDE VERME VE ALIKOYMA İFTİRADIR"

Çıkan haberlerin ardından X hesabından bir açıklama yapan Kaya, böyle bir olayın yaşanmadığını belirterek "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Arkadaşlar itibar suikasti var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim" dedi.

Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya\'dan Haberler.com özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim

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Son Dakika Magazin Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya'dan Haberler.com özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Çevre: Vardır bir halt iftira ile gözaltı olmaz 23 2 Yanıtla
  • Ali null: ula haso bazı vampirlere dikkat et evlat 7 7 Yanıtla
  • hakan yücel: Ne ünlüsü be 10 0 Yanıtla
  • M Ak: Hasancanın sizce böyle birşeye ihtiyacı varmı 2 6 Yanıtla
  • Ferdi durmuş: Kız hem beni alıkoydular diyor hem de şikayetçi olmuyor ilginç 3 0 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Sevmedim seni süt oğlan… 3 0 Yanıtla
  • Cihan Ramazan: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya'dan Haberler.com özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim - Son Dakika
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