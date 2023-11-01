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Gözaltındaki Dilan Polat'tan Meral Akşener'e tepki: Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın - Son Dakika

Gözaltındaki Dilan Polat'tan Meral Akşener'e tepki: Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın

Son Güncelleme: 01.11.2023 22:47

İstanbul merkezli 6 şehirde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugün grup toplantısında isimlerini kullanarak yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Polat, ''Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız'' ifadelerini kullandı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki Dilan Polat art arda paylaşımlar yaparken, hedefindeki isimlerden biri de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener'in grup toplantısında kendisinin ve eşi Engin Polat'ın ismini kullanarak yaptığı konuşmaya Dilan Polat, "Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın" sözleriyle tepki gösterdi.

GÖZALTINDA ART ARDA PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Gece yarısı eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheliyle birlikte gözaltına alınan Dilan Polat, bu akşam X hesabından art arda paylaşımlarda bulundu.

AKŞENER'DEN GRUP TOPLANTISINDA DİLAN POLAT GÖNDERMESİ

Polat son paylaşımında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün partisinin grup toplantısında KYK yurdunda yaşanan asansör faciasına değinerek yaptığı "Gençlerimizi, artık bir rezillik boyutuna ulaşan, yurt sorunuyla, yalnız bırakamayız, bırakmayacağız. Cumhuriyet vizyonumuzun, en büyük değer olarak gördüğü gençlerimizi böylesi bir çaresizliğe, terk etmeyeceğiz. Her biri Dilan Polat, Engin Polat'a dönmüş çocuklar, bir yandan da KYK yurtlarında yemeklerinde solucan çıkan, sürekli ekmek ağırlıklı beslenen çocuklar. Bunlar Gayretullaha dokunur. Allah bunları kursağından getirir, bunlara sebep olanları kahrı perişan eyler. Allah'ım nasip et, bunların kursaklarından bu haram lokmayı almayı bize nasip et Allah'ım" açıklamaya tepki gösterdi.

POLAT: BİZDEN ŞİKAYETÇİ BİR VATANDAŞ VAR MIYMIŞ?

Akşener'i etiketleyerek yaptığı paylaşımda Dilan Polat, "Meral hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. Türkiye'yi yönetme iddiasında bu ayrımcılığı nasıl yapar. Bizdenşikayetçi bir vatandaş var mıymış? İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var garibe yardımımız var. Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, Dilan Polat, Engin Polat, İYİ Parti, 3. Sayfa, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gözaltındaki Dilan Polat'tan Meral Akşener'e tepki: Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözaltındaki Dilan Polat'tan Meral Akşener'e tepki: Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın - Son Dakika
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