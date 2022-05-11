Gözlük Tutkunu Ünlüler Buluştu! - Son Dakika
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Gözlük Tutkunu Ünlüler Buluştu!

11.05.2022 18:48
Gözlük Tutkunu Ünlüler Buluştu!

Prime Optik Kurucusu Enes Ayhan ve Eylem İpek Şafak ev sahipliğinde gerçekleşen davette katılımcılar dünya markalarının sınırlı sayıda üretilen özel güneş gözlüğü koleksiyonlarını inceleyip, İlkbahar Yaz 2022 Sezonu trend seçkileriyle keyifli bir alışveriş deneyimi yaşadı.

Sektörde 25. yılını deviren, dünyanın dört bir yanında müşterisi olan Adana merkezli Prime Optik, dünya markalarına ait geniş ürün çeşitliliği ve kişiye özel güneş gözlüğü tasarımlarıyla da ilgi görüyor.

Adana mağazası dışında online alışveriş sitesi www.primeoptik.com.tr aracılığıyla dünya trendlerini belirleyen koleksiyonları ilk olarak güneş gözlüğü tutkunlarına ulaşılabilir hale getiren PRIME OPTİK kurucusu Enes Ayhan, yakında İstanbul'da da sürpriz projelerinin olacağını güneş gözlüğü tutkunlarına müjdeledi.

Le Meridien İstanbul Etiler'de gerçekleşen etkinliğe katılan misafirler büyüleyici bir atmosfer eşliğinde yaz tatili için güneş gözlüğü alışverişi yapıp dostlarıyla sohbet ederek keyifli bir gün geçirdi.

Davete katılanlar arasında Arda - Aslıhan Turan, Bengü, Mustafa Ceceli, Selin İmer, Yaşar İpek, Almeda Abazi Sayışman, Oğulcan Çağlayan, Ceylan Çapa, Yasemin Tatlıses, Merve Oflaz, Gülnur Güneş Çelik, Öznur Yakın, Melis Hatipoğlu, Alya, Tuğçe Postoğlu, Hande Ünal Şaşmaz, Saadet Özsırkıntı, Ayşe Burcu Kaya, Serap Korkmaz Arslan, Tuğçe Aziz, Ezgi Avcı,Nurdan Büyükak, Arzu Kunt, Burcu Hattat, Mine Karahan, Fatma Nur Doğan, Caroline Almozlino, Mina Ceran, Selin Yağcıoğlu, Rüya Büyüktetik, İpek Berk Köse, Petek Ertüre gibi isimler yer aldı.

Gözlük Tutkunu Ünlüler Buluştu!
Gözlük Tutkunu Ünlüler Buluştu!
Gözlük Tutkunu Ünlüler Buluştu!
Gözlük Tutkunu Ünlüler Buluştu!
Gözlük Tutkunu Ünlüler Buluştu!
Gözlük Tutkunu Ünlüler Buluştu!
Gözlük Tutkunu Ünlüler Buluştu!

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gözlük Tutkunu Ünlüler Buluştu! - Son Dakika


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