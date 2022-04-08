Gözyaşlarına Boğuldu! İlk Kez Açıkladı - Son Dakika
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Gözyaşlarına Boğuldu! İlk Kez Açıkladı

08.04.2022 00:16
Gözyaşlarına Boğuldu! İlk Kez Açıkladı

Geçtiğimiz aralık ayında geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Röportaj esnasında gözyaşlarını tutamayan Ergül, "Erkek arkadaşıma ithafen şarkı yaptım" dedi. İşte detaylar...

İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, aylar sonra Cihangir'de ortaya çıktı.

"AZ DA OLSA ACIMI HAFİFLETTİ"

Klip yönetmeni arkadaşıyla yeni bir proje üzerine konuştuklarını söyleyen Ergül, "Hayatını kaybeden erkek arkadaşıma ithafen bir şarkı yaptım. Duygularımı en saf haliyle yansıttım. Yaptığım şarkı az da olsa acımı hafifletti. Bu zor dönemde en büyük sığınağım müzik oldu" açıklamasını yaptı.

"TRAVMAYI ATLATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Talihsiz kaza hakkında konuşan Ergül, "Kabullenmesi gerçekten zor. Daha yeni yeni kendime geliyorum. Yaşadığım travmayı atlatmaya çalışıyorum. O arabanın içinden sağ çıkabilmem mucizeydi" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

Türk şarkıcı, şarkı yazarı, dansçı ve oyuncu Gülçin Ergül, 30 Ekim 1985 tarihinde dünyaya geldi. Müziğe "Pera Güzel Sanatlar Akademisi"nde piyano eğitimi alarak başladı. Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi; Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans gösterdi.

Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini tamamladı. Uzun yıllar Britney Spears, Kylie Minogue, Mariah Carey, Justin Timberlake gibi dünya starları ile çalışmış çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Lise yıllarında özel şan dersleri almaya başladı.

Uzun bir dönem arkadaşları Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ile kurmuş oldukları "Hepsi" grubuyla beraber şarkı söyleyen Gülçin Ergül 2009 yılında Grup Hepsi'den ayrıldı.

GÜLÇİN ERGÜL SEVGİLİ KİM?

Gülçin Ergül, bir süredir 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile birlikteydi. İkilinin ilişkisi 2021 Mayıs ayında sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla duyurulmuştu. Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, geçtiğimiz aralık ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Gözyaşlarına Boğuldu! İlk Kez Açıkladı
Gözyaşlarına Boğuldu! İlk Kez Açıkladı
Gözyaşlarına Boğuldu! İlk Kez Açıkladı
Gözyaşlarına Boğuldu! İlk Kez Açıkladı

YORUMLAR
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Gülçin Ergül, Cihangir, Çocuk, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gözyaşlarına Boğuldu! İlk Kez Açıkladı - Son Dakika


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